Meteo venerdì 30 agosto: prevista instabilità al centro-sud

Nella giornata di venerdì attese condizioni climatiche instabili, in particolare durante il pomeriggio sulle regioni del centro e del sud. Previsti temporali anche nel weekend.

La fine del mese di agosto si caratterizzerà per un meteo variabile. Se questo giovedì l’acqua non ha risparmiato il meridione in centro, specialmente al pomeriggio, domani la situazione resterà più o meno uguale con clima secco in mattinata e la formazione di temporali nelle ore pomeridiane sulle regioni del centro-sud.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Secondo le più recenti previsioni anche nel weekend vivremo un’alternanza tra sole e nuvole, con il probabile arrivo di temporali pomeridiani sui rilievi e le aree interne dello Stivale. Tempo asciutto invece sulle coste e temperature leggermente superiori alle medie di stagione. Dalla prossima settimana si scende bruscamente.

Le previsioni del 30 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Sulle regioni del nord attesa stabilità al mattino, con cieli limpidi non fosse per qualche nuvoletta di passaggio sulle regioni orientali. Instabilità in crescita al pomeriggio specialmente sulle Alpi e gli Appennini dove arriveranno i temporali. Asciutto sulle coste e la Pianura.

Il cielo al centro

Coloro che abitano al centro della Penisola avranno a che fare con un clima stabile e sereno non fosse per qualche nuvola qua e là. Nelle ore pomeridiane previsti temporali ed acquazzoni di natura intensa salvo che sulle coste adriatiche dove il clima si manterrà sereno. Secco pure alla sera. Sulla Toscana spazi di sereno ampi al mattino. Al pomeriggio invece piogge o acquazzoni diffusi interesseranno le zone interne, mentre sulla costa il clima si manterrà secco. Miglioramenti previsti tra la sera e la notte con cieli limpidi o poco nuvolosi.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole instabilità. Acquazzoni a carattere locale sono attesi sulla Sicilia e la Sardegna. Più asciutto altrove. Al pomeriggio ombrelli aperti pure sulle regioni peninsulari con temporali di natura intensa. Tra la sera e la notte piogge solamente sulla Sardegna. In Calabria stabilità al mattino con cieli limpidi o poco nuvolosi. Forte instabilità al pomeriggio con piogge e temporali diffusi. Asciutto solamente sulle coste del nord orientali. Miglioramenti diffusi dalla sera con ampie schiarite.

Le temperature saranno in salita ovunque tranne che al sud.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI