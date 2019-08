Ancora una volta le anticipazioni spagnole del Il Segreto confermano che Fernando Mesia è il più cattivo del cast.

Le puntate spagnole de Il Segreto preannunciano nuove tragedie e lutti. La soap che da anni ci tiene compagnia su Canale 5 ha sempre abituato a far sparire e (magari) riapparire personaggi. Ma sembra che il destino di Meliton Melquiades (interpretato da Roberto Saiz e quello di Paco Del Molino (Manuel Aguillar Suarez) sia segnato.

In Italia queste puntate che stanno andando in onda questi giorni su Abtena 3 in Spagna le vedremo soltanto nei primi mesi del 2020. Ma intanto sarà bene prepararsi, perché assisteremo a moltissimi colpi di scena e drammi.

Come la doppia morte di Melito e Paco Del Molino (Manuel Aguillar Suarez), il padre di Marcela (l’attrice Paula Ballesteros). Due tragedie legate tanto per cambiare a Fernando Mesia, uno degli storici protagonisti della soap. Il personaggio di Carlos Serrano era stato finalmente creduto morto dagli abitanti di Puente Viejo. Invece tornerà a farsi vivo e come al solito lascerà una scia di sangue e tragedie dietro di sé.

Il Segreto, puntate spagnole: il folle piano di Fernando

Come anticipano le riviste spagnole specializzate nel settore delle soap, saranno ancora una volta moltissimi i colpi di scena che caratterizzano Il Segreto. Fernando Mesia, dopo aver assassinato

Meliton sfogherà la sua rabbia contro Esperanza e Beltran. Per vendicarsi, rapirà i due bambini subito prima che Maria Castañeda (l’attrice Loreto Mauleon) vada a fare loro visita nel collegio dove sono stati iscritti.

Ma è solo una parte del folle piano di Mesia. L’uomo infatti minaccerà anche Matia e Marcela provando a portare via loro la piccola Camelia. A quel punto si metterà in mezzo Paco, intenzionato a difendere a tutti i costi la nipote.

Non appena l’uomo capirà le vere intenzioni di Fernando Mesia, per proteggere la bambina. Una lotta durissima, ma alla fine la crudeltà del Mesia avrà la meglio sul padre di Marcela. E così il pubblico de Il Segreto dovrà prepararsi a salutare per sempre uno dei personaggi entrati poco alla volta nel cuore dei fans.

In Spagna questa puntata è prevista per l’inizio della prossima settimana. Ma le anticipazioni non spiegano se il piano di Fernando per rapire Camelia andrà a buon fine. Quali saranno i colpi di scena che ci aspettano nei prossimi mesi?

