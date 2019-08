Questo test psicologico si basa sull’interpretazione di uno dei tuoi gesti più innati. Incrocia le braccia e scopri alcuni segreti della tua personalità

Ogni persona è unica e ha tratti di personalità unici. A seconda dell’educazione e delle esperienze che sperimentiamo, o dei sentimenti che affrontiamo durante la nostra vita, finiamo per sviluppare alcune differenze che ci distinguono l’uno dall’altro. Comunemente, il termine “personalità” comprende i comportamenti e gli atteggiamenti che caratterizzano una persona.

Per evolversi in un mondo in cui opinioni, percezioni e carattere differiscano notevolmente tra gli individui, ognuno di noi deve imparare a conoscere se stesso. Diventando consapevoli delle nostre qualità e delle nostre debolezze, possiamo raggiungere un’auto-accettazione che può portare al successo in tutte le aree della vita.

Sempre più persone sono alla ricerca delle caratteristiche della loro personalità per aumentare le loro prestazioni quotidiane e raggiungere la realizzazione personale secondo la loro natura profonda.

Ecco cosa indica il modo in cui incroci le braccia:

1. Se hai la mano destra appoggiata sul braccio sinistro

Hai una mente molto creativa, sei in grado di immaginare e realizzare cose incredibili. Inoltre, hai una mentalità aperta e i tuoi pensieri non hanno limiti morali. Curioso, tendi a voler scoprire costantemente nuove cose per alimentare il tuo campo di conoscenza. Sei flessibile e ti adatti facilmente a qualsiasi tipo di situazione. Quando vuoi fare qualcosa, non pensi ai limiti ma solo ai risultati e a come accedervi. Per te niente è impossibile. La tua volontà ti consente di realizzare gli obiettivi che ti sei prefissato. Tuttavia, non sei ingenuo e non corri rischi non valutati. Al contrario, tendi a sviluppare strategie e a pensare profondamente in modo da non commettere errori. Nei tuoi rapporti con gli altri, sei compassionevole e premuroso. Ti piace aiutare i tuoi cari, consigliarli e aiutarli ogni giorno per dimostrare la sincerità del tuo amore. Le persone sanno di poter sempre contare su di te, soprattutto in situazioni difficili. Puoi rinunciare a tutto per aiutare qualcuno a cui tieni.

2. Se hai la mano sinistra appoggiata sul braccio destro

Hai un potente potere intuitivo che ti permette di leggere nei pensieri più profondi degli altri. Inoltre, ti distingui per la tua capacità di identificare, comprendere e controllare le tue emozioni in tutte le situazioni. In effetti, hai una vera intelligenza emotiva che vale per le tue capacità cognitive e relazionali molto apprezzate. Tollerante, apprezzi le differenze degli altri con benevolenza. Non sei mai in giudizio e predichi una vita armoniosa senza ingiustizia. Sei un forte sostenitore della libertà di espressione. Per te, l’evoluzione sociale comporta la condivisione di idee e l’accettazione delle differenze. La tua apertura e abilità sociali valgono il rispetto e l’amore di tutti. Spesso puoi motivare gli altri e farli credere in loro. Lungi dall’essere competitivo, sei in una logica di successo collettivo. Fondamentalmente credi che l’unità sia la forza e che se ognuno mette la propria in una squadra, il successo sarà ancora maggiore.

3.Se hai ciascuna mano appoggiata sul braccio opposto

Sei una persona sensibile eppure estremamente orgogliosa. Conosci i tuoi punti di forza e riesci a sfruttarli per realizzarti in tutte le aree della tua vita. Sei felice di vedere che stai avendo un’influenza positiva sui tuoi cari. Gli altri ti ammirano e si sentono al sicuro quando sono in tua presenza. I tuoi amici ti descrivono come una persona generosa e altruista. In effetti, sei empatico e sai come metterti al posto degli altri per sentire le loro emozioni. Spesso dai loro consigli che vengono dal cuore. Tuttavia, chi ti conosce male può trovarti altero e introverso. In realtà, ti proteggi dalle onde tossiche e preferisci dedicare il tuo tempo e il tuo cuore a coloro che lo meritano davvero. Sei al limite e tendi ad essere influenzato dai problemi dei tuoi cari. Eppure cerchi di non mostrare questa debolezza. Preferisci supportarli e dare loro fiducia, qualunque siano le difficoltà che stanno attraversando. Sei una persona d’oro.

