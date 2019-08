Scopri quali sono i segni zodiacali che con l’arrivo dell’autunno hanno un maggior bisogno di cambiamenti.

Cambiare, si sa, fa parte dell’essere umano. Si nasce, si cresce, ci si evolve e dietro ogni evoluzione c’è sempre un cambiamento che, grande o piccolo che sia, muta le cose e, ovviamente, le persone. Se il cambiamento è visto a volte come un ostacolo e altre come un qualcosa della quale si ha bisogno, dipende in genere dal periodo di vita che si è appena passato e dalle aspettative che si hanno per il futuro. Ovviamente, anche il segno zodiacale di appartenenza può fare la differenza in tal senso, portando a desiderare di cambiare o di lasciare tutto per com’è. Una cosa che cambia in base anche alle stagioni e alle esperienze vissute e che con l’arrivo dell’autunno porta a mescolare di nuovo le cose. Così, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più forti e quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno della Vergine, oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che con l’arrivo dell’autunno hanno maggior bisogno di cambiamenti.

Oroscopo: I segni zodiacali che hanno bisogno di cambiare in autunno e quelli che preferiscono restare come sono ancora per un po’

Ariete – Quelli che cambiare va bene ma non troppo

I nati sotto il segno dell’Ariete sono sempre aperti ai cambiamenti che vivono con estrema positività e con la voglia di esplorare nuovi orizzonti e nuove parti di se. Ciò fa si che anche con l’arrivo dell’autunno si sentano pronti a cambiare nuovamente ma senza troppi scossoni. Gli ultimi mesi del 2019 sono infatti per loro un momento nel quale rilassarsi, raccogliere le proprie idee e concedersi del tempo per riflettere su cosa fare nel futuro. Forse dal 2020 saranno pronti ad abbracciare un’evoluzione più grande ed in grado di cambiare anche del tutto le loro vite. Al momento, però, i cambiamenti sono ben accetti ma purché contenuti e attui solo a portargli qualche spiraglio di divertimento nelle giornate che, dopo le vacanze estive, ai loro occhi risultano sempre un po’ più grigie del solito.

Toro – Quelli che non dicono di no a nessuna possibilità

I nativi del Toro sono persone che amano la comfort zone data da abitudini stabilite negli anni e che nel loro ripetersi donano loro un certo senso di serenità. Detto questo, sono anche consapevoli che i cambiamenti alle volte sono indispensabili per crescere e per evolversi e questo li rende comunque aperti a questa possibilità. Per quanto riguarda la nuova stagione, i nativi del segno preferirebbero non stravolgere troppo le proprie vite ma portare qualche miglioria. Per questo motivo non diranno no a nessuna possibilità che vaglieranno però con estrema attenzione, valutandone pro e contro in modo da scegliere liberamente e con consapevolezza che percorsi intraprendere e quali evitare. Dopo tutto, vivere un’esistenza serena è sempre ciò a cui più tengono.

Gemelli – Quelli che amano cambiare, anche in autunno

L’arrivo dell’autunno toglie un certo margine di libertà ai nati sotto il segno dei Gemelli. Ciò nonostante, lo stravolgimento dello stile di vita e i cambiamenti ai quali sanno di andare incontro sono per loro un buon motivo per non abbattersi e per accogliere con gioia anche la fine delle giornate estive. Ovviamente i cambiamenti a cui auspicano sono positivi ma l’effetto sorpresa è qualcosa che per loro è sempre molto importante e che li porta ad accogliere un autunno diverso dagli altri e ricco di cambiamenti come qualcosa di buono e da vivere con il massimo della positività.

Cancro – Quelli che, nonostante tutto, preferiscono non cambiare

I nativi del Cancro vengono da un periodo che li porta a desiderare qualche cambiamento. Ciò nonostante, quando si trovano a poter decidere di fare qualcosa per cambiare sono sempre frenati e questo perché in realtà l’idea di andare incontro all’ignoto proprio non gli piace. Legatissimi ad una comfort zone fatta di situazioni che conoscono fin troppo bene, hanno sempre il timore di cambiare e questo anche se la possibilità di mutare in meglio è molto alta. Per decidersi devono avere ben più di una motivazione e agire sempre con estrema calma in modo che ogni singolo cambiamento giunga con i suoi tempi, dandogli modo di metabolizzarlo e accettarlo.

Leone – Quelli che vogliono cambiare

Per i nati sotto il segno del Leone cambiare, ovviamente se in meglio, è sempre qualcosa di positivo che auspicano in ogni settore della loro vita. Che ciò avvenga da un punto di vista professionale, in amore o nella sfera delle amicizie, sono sempre pronti a mettersi in gioco per andare incontro a novità in grado di farli sentire in movimento, soprattuto se il loro incedere è verso qualcosa di positivo. Anche per l’autunno, l’idea di rinnovarsi è qualcosa che oltre a balenargli più volte in mente li vedrà quindi in azione, pronti più che mai a darsi per migliorare il proprio stile di vita, in attesa del prossimo cambiamento.

Vergine – Quelli che il cambiamento… proprio no

C’è poco da fare, che sia autunno, primavera, estate o inverno, i nativi della Vergine non sono persone fatte per i cambiamenti. Il solo pensiero di andare verso qualcosa che non conoscono li carica di un’ansia e di una tensione che bastano a renderli nervosi. Per questo motivo preferiscono piuttosto vivere male una determinata situazione che cercare di migliorarla. Un modo di fare che li contraddistingue e dal quale non riescono proprio ad esimersi pur consapevoli che, volendo, potrebbero avere di più dalla vita. Forse, avere davanti un progetto sicuro potrebbe spingerli ad accarezzare l’idea di fare almeno un tentativo ma ciò può avvenire solo se trascinati da qualcuno in grado di tranquillizzarli e che abbia dalla sua energia a sufficienza per supportare entrambi.

Bilancia – Quelli che se c’è modo, non disdegnano l’idea di cambiare

I nati sotto il segno della Bilancia sono tendenzialmente persone curiose e in quanto tali non saranno mai del tutto chiuse al cambiamento. Ciò avviene ancor più in periodi di passaggio come quello che dalle vacanze li inserisce nel tran tran del lavoro. L’autunno è quindi per loro un momento perfetto per apporre dei significativi cambiamenti nella vita o per sperimentare strade mai percorse al fine di comprendere quale potrebbe essere quella più adatta a loro. La calma che si portano sempre dentro è ottima per aiutarli a scegliere solo ciò che è giusto per loro, eliminando il superfluo e facendoli così arrivare a qualcosa di più adatto a loro, cosa che da sempre un senso al loro bisogno di cambiare.

Scorpione – Quelli che non dicono mai no al cambiamento

I nativi dello Scorpione sono spesso indecifrabili e così poliedrici da avere sogni e ambizioni a molti sconosciute. Sebbene da un lato appaiano come persone abitudinarie e poco inclini ad affrontare ciò che non conoscono, dall’altro sono in realtà tra i più predisposti al cambiamento. Il punto con loro è che quando decidono di muoversi lo fanno in modo assoluto, rendendo persino il cambiamento più simile ad una rivoluzione. Ciò fa si che anche le più piccole cose diventino grandi e siano in grado di stravolgere il loro mondo, ridefinendone ogni singolo aspetto. Autunno e primavera, in tal senso, sono per loro i motivi più indicati in quanto portatori già da soli di una sorta di metamorfosi che consente loro di lanciarsi nel vuoto, cavalcando un’onda che seppur apparentemente senza meta è chiaro che li condurrà lontano. Quest’autunno è quindi il momento perfetto affinché cambino, ridefinendo persino loro stessi e arrivando a qualcosa in grado di migliorare le loro vite.

Sagittario – Quelli che al momento preferiscono restare a guardare

Sebbene si dicano sempre propensi a cambiare, i nati sotto il segno del Sagittario al momento non sono poi così inclini al cambiamento in quanto arrivano da una sorta di mutazione che li ha portati a ridefinire diversi aspetti della loro vita. Ciò significa che almeno per quest’autunno il loro bisogno primario sia quello di mettersi comodi a guardare tutto ciò che le stagioni passate hanno portato nella loro vita. Una fase indispensabile che devono vivere prima di decidere come muoversi per il futuro. Il loro autunno si preannuncia quindi piuttosto statico e calmo.

Capricorno – Quelli che forse… ma con calma

I nativi del Capricorno amano l’idea di cambiare ma quest’anno non si sentono davvero pronti a stravolgere del tutto la loro vita. Dopo l’anno intenso appena vissuto, preferiscono concludere il 2019 con calma e serenità, osservando ciò che hanno intorno e magari studiandosi persino un po’ prima di decidere da che parte andare e come operare per cambiare le proprie vite. Sebbene il cambiamento sia sempre una fonte di sorprese, al momento sono quindi più conservativi e predisposti a supportare quello degli altri piuttosto che il loro. Una scelta che potrebbe mutare già con l’arrivo del nuovo anno e che li porterà a maturare a fondo le strade che potrebbero scegliere di intraprendere a partire dal 2020.

Acquario – Quelli che per il cambiamento… dipende da come gli gira

I nati sotto il segno dell’Acquario sono sempre piuttosto astratti e difficili da comprendere, specie quando si parla di cambiamenti. Se si trovano ad affrontare situazioni nuovi dimostrano infatti di non averne mai timore e di essere pronti a sperimentarle senza indugio. Andare a cercarsele, però, non è una cosa che fanno volentieri e ciò vale anche per quest’autunno dove se il destino lo vorrà forse si accingeranno a cogliere le opportunità che si troveranno dinanzi ma senza troppe aspettative. A fare la differenza sarà, come spesso accade, il loro umore e l’ambiente che li circonda e che in base agli stimoli più o meno forti che sarà in grado di dargli, farà la differenza.

Pesci – Quelli che anelano a cambiare

Per quanto timorosi di stravolgere troppo le loro vite, i nativi dei Pesci hanno un gran bisogno di cambiare che arriva dall’anno appena vissuto e dalle tante prospettive che nei mesi precedenti hanno coltivato nella mente e nel cuore. Il cambiamento è quindi per loro una risorsa in grado di condurli verso strade nuove e a loro più indicate. Per questo motivo già da fine estate saranno più che pronti ad abbracciarlo e a seguirne ogni possibile risvolto, pronti più che mai a migliorare le proprie vite e ad arricchirle con speranze ed energia positiva, della quale non mancano praticamente mai.

