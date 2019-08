Timo: proprietà e benefici per la salute della famiglia – VIDEO

Timo: l’erba aromatica e le proprietà e i benefici per la salute di tutta la famiglia. Usato come diffusore per l’ambiente è ottimo per prevenire raffreddori e malanni – VIDEO

Il Timo è un’erba aromatica dalle mille virtù. Usata non solo in cucina ma anche come diffusore per ambienti, è utile a prevenire malanni stagionali quali: raffreddori, bronchiti, asma e allergie

Il suo principio attivo è il timolo, ma contiene anche calcio, magnesio, potassio, manganese. È un ottimo antisettico delle vie aeree e bronchiali, si possono fare infusi in caso di tosse, influenza, ma anche gargarismi in caso di tonsillite e raucedine. Scopri di più nel video in alto

