Stasera in tv, mercoledì 28 agosto: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri con noi il palinsesto per la prima serata televisiva di questo mercoledì 28 agosto.

Anche questa volta stiamo valicando la metà della settimana, un giro di boa atteso e il momento migliore per ricaricare le batterie in vista dello sprint finale.

Che ne dite allora di una bella serata tra divano e tv per recuperare le energie necessarie?

Qui di seguito, come ogni giorno, troverete il palinsesto televisivo, un elenco dettagliato di film, show e programmi di approfondimento che i principali canali in chiaro hanno deciso di proporci per la prima serata di oggi.

Scorri con noi la lista e poi fai la tua scelta. Buona serata!

Rai Uno – TG1 – I giorni della crisi (Approfondimento)

Anche questa era il Tg1 è in prima fila per fare il punto sulla crisi e aggiornarci sugli nuovi risvolti di queste concitate giornate.

Rai Due – Sette giorni per non morire (Film)

Tra Michael e Bille sembra esserci una relazione più che solida. Lui avvocato, lei impegnata nel settore della ristorazione e tutto sembra andare a gonfie vele fino a quando Michael non scompare. Tutti gli indizi portano a far credere che sia fuggito in Brasile con i proventi delle parcelle.

Rai Tre – Sissi il destino di una imperatrice (Film)

Terzo e ultimo capitolo della celebre trilogia in cui Romy Schneider interpreta l?imperatrice austriaca più famosa di tutti i tempi. Questa volta Sissi, malgrado la sua giovane età, riuscirà a placare le rivolte scoppiate in Ungheria e Italia.