Visite culturali, attività acquatiche e momenti di relax … Ecco cosa ti offre la città di Rabat, la capitale del Marocco

E se optassimo per un viaggio all’insegna della scoperta e del benessere? In Marocco, la città di Rabat è la destinazione ideale. Più piccola e meno festosa di Marrakech, questa vecchia cittadella è ugualmente attraente. Idealmente situata ai margini dell’Oceano Atlantico, Rabat offre una moltitudine di attività e angoli da scoprire. È il luogo ideale per coloro che desiderano mescolare cultura, relax e mare.

Scopri la storia della città

Se vuoi scoprire la storia del Marocco, la sua capitale Rabat è la città perfetta. È pieno di monumenti storici, come la Kasbah Oudaïas, la necropoli di Chella e la Torre Hassan, per non parlare della Medina. In questa antica fortezza, passeggiamo nelle stradine del vecchio quartiere e ci perdiamo attraverso tutti i bastioni che delimitano la città. Questo è il modo migliore per immergerti nell’atmosfera che regna lì.

Per riportare alcuni bei ricordi, dirigiti verso Consuls Street, dove i venditori ambulanti offrono spezie, prelibatezze locali, cestini e tappeti. Sarai immerso nella cultura marocchina grazie ai suoni, agli odori e ai colori che emergono da questa atmosfera speciale.

Goditi un momento di relax

Rabat è famosa per il suo paesaggio fiorito. Tra palme, piante e fiori ergono i numerosi giardini della città. Immerso in un giardino andaluso con 3000 rose, il Sofitel Rabat Jardin des Roses ha un nome appropriato. Vi dà il benvenuto vicino al Palazzo Reale e offre un soggiorno all’insegna dell’eleganza e del benessere. L’hotel perfetto per godersi appieno lo spirito e l’esperienza marocchina fino alla sera.

Dopo una passeggiata per le strade della città, potrai concederti un momento di relax nel centro benessere del Sofitel. L’occasione perfetta per regalarti una manicure o un massaggio, mentre ti godi il lusso dei trattamenti Clarins o Cinq Mondes.

Goditi il ​​sole

Oltre alle visite culturali, non dobbiamo dimenticare che Rabat è anche una località balneare. Puoi anche goderti le spiagge lungo l’intera costa. Troverai tante grandi spiagge turistiche e piccole insenature più atipiche e discrete.

Se hai un’anima sportiva, non aver paura di praticare lo sci d’acqua o il surf. La temperatura dell’acqua è relativamente buona durante tutto l’anno!

Visita il Museo Mohammed VI

Bello dentro e fuori, questo museo di arte moderna e contemporanea ha una grande collezione di opere. Potrai ammirare dipinti, sculture o fotografie. L’opportunità di scoprire pionieri della pittura astratta e dell’arte moderna. Camminiamo nei vicoli e ci godiamo anche l’architettura tipica di questo luogo eccezionale.

Per un breve soggiorno o un fine settimana prolungato, la città di Rabat attira grazie alla diversità delle sue attività e della sua ricchezza culturale. Sta a te scoprirlo secondo i tuoi desideri!

