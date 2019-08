Scopri quali sono i segni dello zodiaco che potrebbero vivere viaggiando.

Le vacanze stanno ormai per terminare per gran parte delle persone e dover dire addio a giornate libere e viaggi rende tutti un po’ tristi. Eppure, in quanti sarebbero davvero in grado di reggere una vita perennemente in vacanza? Per quanto stia strano, infatti, viaggiare per tutto l’anno può risultare stressante per chi non ha l’istinto del viaggiatore nel DNA. La mancanza di ritmi fissi, di un luogo dove tornare e restare per un po’ e tanti altri piccoli aspetti ai quali raramente si pensa, fanno della vita da viaggiatori un qualcosa che non tutti possono sostenere nel lungo termine. Per questo motivo, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali incorruttibili e quali sono i segni dello zodiaco che rischiano costantemente una crisi di nervi, oggi scopriremo quali segni zodiacali sono fatti per viaggiare tutto l’anno e quali invece hanno bisogno di maggior stabilità.

Oroscopo: i segni zodiacali che sono fatti per viaggiare tutto l’anno e quelli non sono affatto portati

Ariete – Quelli che sono fatti per viaggiare molto a lungo

I nati sotto il segno dell’Ariete sono piuttosto portati per i viaggi che riescono a farli sentire sempre in vacanza e pertanto di buon umore. Essendo parecchio attivi e amanti di tutto quel che gli garantisce di mettersi costantemente in gioco, possono sperimentare senza troppi problemi una vita fatta di viaggi continui, tanto da poter considerare lavori che gli garantiscano questa possibilitá. Con il tempo, però, il rischio è quello di annoiarsi nel non avere una sorta di stabilità, tanto da rimpiangere stili di vita diversi. L’ideale per loro? Una giusta via di mezzo fatta di viaggi per sei mesi l’anno e dei restanti sei da trascorrere a casa, con un lavoro che gli piaccia e tanti amici ai quali raccontare le tante avventure vissute mentre erano via.

Toro – Quelli che stanno meglio viaggiando solo qualche volta

I nativi del Toro si trovano bene in viaggio ma non così tanto da farne una ragione di vita. Per loro la cosa più bella è vivere una routine rassicurante, fatta di punti stabili e di tanti piccoli piaceri da condividere con le persone che più amano. In tutto questo, qualche viaggio ogni tanto è visto con estremo piacere ma sempre tenendo conto della possibilità di tornare a casa presto e di godere così di tutti i suoi comfort. Due o tre viaggi all’anno rappresentano un’ideale di vita in grado di garantirgli il giusto movimento senza togliergli il tempo, per loro prezioso, da passate all’interno della comfort zone che tanto amano.

Gemelli – Quelli fatti per viaggi a mesi alterni

I nati sotto il segno dei Gemelli sono così prossimi ai cambiamenti e al bisogno di evolversi di continuo da sentire la necessità di condurre una vita che sia in grado di dare stimoli sempre nuovi. Ciò li rende particolarmente portati per i viaggi lasciando però il bisogno di una scappatoia. Anche la dinamicità data dallo spostarsi ovunque nel mondo, se protratta nel tempo, rischierebbe infatti di annoiarli. Per questo motivo, l’ideale è una vita ricca di spostamenti che non siano però costanti. In questo modo dovrebbero riuscire a non stancarsi mai, godendo sia dei momenti trascorsi lontano da casa che in quelli tra le mura domestiche.

Cancro – Quelli che non sono per nulla portati

Si può dire che la vita del viaggiatore non sia nel dna dei nativi del Cancro. Amanti del focolare domestico questi segni zodiacali hanno infatti bisogno di passare del tempo di qualità con le persone che amano e soprattutto con se stessi. Viaggiare, per quanto ogni tanto faccia loro piacere, è visto sempre come un’attività stressante e che non potrebbero reggere nel lungo tempo. Per questo motivo, l’ideale per loro è la classica vacanza da fare una volta l’anno e alla quale aggiungere, al massimo, qualche week end di tanto in tanto.

Leone – Quelli abbastanza portati

I nati sotto il segno del Leone sono caratterialmente fatti per i viaggi. Il loro continuo sfidarsi e puntare sempre al meglio fa si che vedano ogni spostamento come fonte di nuovi “insegnamenti”. Se a ciò aggiungiamo che in luoghi lontano hanno modo di farsi conoscere e notare anche da perfetti sconosciuti, i motivi per spostarsi sempre non possono che aumentare. Ciò nonostante, anche avere un luogo da poter chiamare casa è per loro qualcosa di profondamente importante e che il più delle volte prende il sopravvento rendendoli più adatti a viaggi da fare più volte l’anno ma sempre con un biglietto di ritorno tra le mani.

Vergine – Quelli che sono fatti per brevi spostamenti

I nati sotto il segno della Vergine sono persone abitudinarie e decisamente contrarie ad ogni forma di cambiamento. Viaggiare, quindi, può essere positivo se fatto in modo iper organizzato ed in grado di tener sempre conto delle loro esigenze. Ovviamente per persone come loro, viaggiare tutto l’anno non è da prendere in considerazione perché finirebbero sempre con il fermarsi da qualche parte cercando di creare una loro routine. Molto meglio una vacanza ogni tanto dove anche il rientro a casa sarà visto come qualcosa di buono.

