Quasi a tre anni esatti dalla terribile scossa di terremoto del 2016, la terra torna a tremare tra Accomoli e Cascia.

Un serie di forti scosse di terremoto nel primo pomeriggio di oggi, 27 agosto, ha

colpito le zone di Accumoli e Cascia. A tre anni di distanza dal disastro che aveva interessato anche altri paesi come Amatrice, la terra è tornata a tremare.

Leggi anche >>> Sicurezza domestica: cosa evitare con neonato 0-6 mesi – VIDEO

Alle 15.18 una scossa di intensità 3.5 con epicentro a Cittareale e profondità di 12 chilometri. Un paio di minuti dopo, un’altra di magnitudo 2.4 nella stessa area. Al momento comunque non si segnalano feriti o danni particolarmente gravi agli edifici che il 24 agosto del 2016 erano stati così pesantemente colpiti. Secondo le prime testimonianze le scosse sono state avvertite anche in zona come Ascoli e Poggio Mirteto.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ti potrebbe interessare anche >>>