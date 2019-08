Stasera in tv, martedì 27 agosto: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporci per la prima serata di questo martedì. Arriva il palinsesto televisivo!

Nuova serata, nuovi programmi tra cui scegliere. La prima serata del piccolo schermo proporrà anche questo martedì tante opportunità, film e show adatti veramente a tutti i gusti e pronti a regalare una serata da 10 e lode a chiunque ne voglia approfittare.

CheDonna.it vi illustra di seguito il palinsesto televisivo di oggi, dettagliato elenco di film, programmi di informazione e serie tv che il piccolo schermo ci proporrà questa sera.

Scorri la lista con noi e scegli poi ciò che più farà al caso tuo, dopo di che… buona serata!

Stasera in tv: palinsesto martedì 27 agosto

Rai Uno – Fratelli unici (Film)

Pietro e Francesca hanno trascorso la loro intera vita a sperare di esser figli unici. un incidente li obbliga però ora a riscoprire il loro legame: Pietro non ricorda più di avere un fratello e Francesco si ritrova invece obbligato a farci i conti. Tutto potrebbe allora cambiare e l’amore, nelle sue diverse sfaccettature, potrebbe tornare a far visita ai due fratelli.

Rai Due – Pallavolo Femminile – Europei 2019 – Italia Vs Slovenia (Sport)

Le ragazze della pallavolo incontrano la Slovenia nel torneo che si spera possa portarle sul tetto d’Europa.

Rai Tre – Professore per amore (Film)

Quando l’ispirazione sembra oramai aver abbandonato Hugh Grant, per l’occasione scrittore premio Oscar, il bisogno di guadagnare lo spinge a trasformarsi in un insegnante di sceneggiatura in un piccolo paese della East Coast. Lo scrittore è convinto di entrare una una e fare lo stretto indispensabile ma una giovane mamma single comincia a catturare la sua attenzione.