Quello che succede dopo essere stati lasciati – VIDEO

Quello che succede dopo essere stati lasciati dal partner: emozioni, pensieri e azioni contrastanti e ripetitive, come uscirne? – VIDEO

Siete stati lasciati e non sapete come affrontare l’abbandono? Niente paura, prima di tutto dovete capire che non siete i soli e che le emozioni che provate ora, sono solo di passaggio.

Quello che succede dopo essere stati lasciati dal partner è solo una fase dolorosa che fa parte di un ciclo che vi porterà alla rinascita. Come? Scopritelo nel video

