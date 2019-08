Rosa Perrotta è diventata mamma e dopo una un mese dalla nascita del piccolo scrive una dolce dedica per il figlio Domenico

Rosa Perrotta un mese fa è diventata mamma del piccolo e per celebrare il complimese non poteva che fargli una dedica speciale. La 30enne ha infatti condiviso una delle prime foto scattate dopo il parto, quando senza trucco e con indosso un super trendy kimono a righe ha tenuto per la prima volta il bimbo tra le braccia al fianco del fidanzato Pietro Tartaglione.

Sotto lo scatto ha scritto: “Già un mese di te. Come cresci in fretta piccolo mio…troppo in fretta. Un mese di amore mai provato nella mia vita. Non si può capire cosa prova un genitore finché non si diventa genitore. Così capisci che saresti dovuto essere più clemente con i tuoi, perché ora sai di cosa si tratta. Si tratta di donare l’aria che respiri se ce ne fosse bisogno. Si tratta di mangiarsi il mondo. Si tratta di capire quanto è superfluo tutto il resto. La mamma ti promette che farà tutto quel che può da ora, fino alla fine dei suoi giorni per vederti felice. Perché tu non hai scelto di essere mio figlio, ma io di essere tua madre sì. Sei la cosa migliore che abbia mai fatto e non mi sono mai sentita così giusta e con il cuore così a posto come da quando ti tengo tra le braccia.”

Rosa Perrotta: pronta per il secondo figlio

Solo qualche settimana Rosa Peretta in un’intervista rilasciata per il settimanale Chi ha rivelato che la maternità l’han cambiata profondamente: “Ho razionalizzato tutto quanto nel tragitto dalla clinica a casa, il primo momento di pace vera, noi tre da soli… E l’ho passato tutto piangendo! Io che sono sempre stata libera, disinvolta, indipendente, mi sono scoperta chioccia, apprensiva, paurosa, sempre attaccata al mio bimbo. Non è che ti stravolge la vita, è proprio la vita. Lo guardi e non ci credi. E dici “non è possibile”. Invece è possibile.”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha anche rivelato che presto sposerà Pietro “di sposarci prima dell’inverno” e che ha intenzione di condividere ogni particolare della sua vita da mamma: “Della gravidanza, ho condiviso quasi tutto”, ha spiegato Rosa, “anche perché sentivo che le altre donne apprezzavano la mia gioia e il mio spirito libero: non ho rinunciato a niente, ho viaggiato, fatto sport… Siamo inondati d’affetto dai follower, mi mandano regali a casa, ho ricevuto persino un kit per fare il calco dei suoi piedini… Sento che mi seguono come persona vera e sincera, non come personaggio”.

