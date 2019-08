Nadia Toffa, il ricordo mai svelato da Silvia Toffanin

Silvia Toffanin in questi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale è tornata a parlare della triste scomparsa della collega, la presentatrice Nadia Toffa. “Non dimenticherò mai l’ultima intervista che le ho fatto“, ha esordito la conduttrice di Verissimo, che tornerà in onda il 14 Settembre su Canale5. Nadia era stata ospite di Silvia lo scorso ottobre, e tra le due si era da subito creata una forte sintonia, tanto che la Iena aveva, per la prima volta, parlato in televisione del suo tumore.

“Quell’intervista era un inno alla vita“, ha ricordato la giornalista. “Pier Silvio ha voluto mandarla in onda dopo il Tg5 per riportare a tutti il suo messaggio d’amore e la sua positività. Nadia alla fine di quell’intervista mi diede un abbraccio così forte che non dimenticherò mai”, ha quindi concluso la Toffanin nascondendo a stento l’emozione.