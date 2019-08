Meteo mercoledì 28 agosto: instabilità e piogge diffuse

Nella giornata di mercoledì 28 agosto atteso un meteo in prevalenza instabile lungo tutta la Penisola con nuvolosità diffusa e piogge qua e là.

Mentre questo martedì i cieli sono apparsi soltanto parzialmente nuvolosi, le notizie che ci arrivano per domani non sono particolarmente confortanti. Il clima plumbeo investirà più o meno tutto il Paese per l’intera giornata, con nubi minacciose e pioggia soprattutto al nord e al centro. Nello specifico ombrelli aperti in Piemonte, in Trentino, in alcune aree del Veneto e poi tra il pomeriggio e la sera pure in Sardegna. Sole e caldo invece in Puglia, in Calabria e in Sicilia.

Le temperature si attesteranno tra i 21 °C nei valori minimi e i 27 °c per quanto riguarda quelli massimi. I venti saranno deboli nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio saranno deboli o assenti.

Le previsioni del 28 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con un meteo instabile. Rovesci sono attesi sul Piemonte, la Valle d’Aosta, l’Emilia, la Liguria e su alcune zone della Lombardia. Clima migliore nelle aree del nord-est dove brillerà il sole, ma le temperature saranno in leggero calo con massime tra i 26 e i 30 °C. Su Milano previste piogge e rovesci a partire dalle ore pomeridiane, con schiarite ampie alla sera. Anche a Torino sono previsti fenomeni di natura intensa.

Il cielo al centro

Chi si trova al centro dell’Italia incontrerà un tempo in prevalenza avverso. In particolare sulla Toscana medio-ala e le zone appenniniche sono attesi rovesci e la colonnina di mercurio in leggera diminuzione con valori massimi tra i 27 e i 31°C. Per quanto concerne le città, a Roma i cieli saranno in prevalenza leggermente o in parte nuvolosi. Qui le minime saranno sui 23 °C e le massime sui 32°C. A Firenze, invece prevista nuvolosità sia al pomeriggio, sia in serata.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previsti temporali a carattere locale durante il giorno sui rilievi appenninici. Instabilità sulla Sardegna con temporali anche forti. Altrove bel tempo non fosse per velature innocue. Verso sera rovesci sull’area occidentale della Sicilia con temperature fino a 34°C. A Palermo sole con qualche nuvola in tarda mattinata e degli addensamenti alla sera. Pioggia di notte. Temperature massime sui 33 °C. A Napoli nuvoloso con massime fino a 30 °C.

