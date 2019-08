Belen Rodriguez incinta? La foto che accende il dubbio – Video

Belen Rodriguez in dolce attesa? La foto pubblicata poche ore fa su Instagram ha fatto crescere la curiosità in molte persone. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato accolto davvero bene dai fans che non aspettavano altro che la coppia più amata e chiacchierata della tv italiana tornasse insieme. Ma adesso un altro gossip sta logorando i fan ovvero quello che riguarda una possibile gravidanza per la showgirl.

Il dubbio si è insinuato dopo che Belen ha pubblicato, sul suo prillo Instagram, una foto dove il piccolo Santiago è appoggiato sopra a una culla che reca il nome Penelope. Per i fans non c’è subbio che questo scatto sia la conferma della gravidanza tuttavia è quasi impossibile credere sia vero dato che la conduttrice hai ventre piattissimo e neanche un filo di pancia. Non ci resta che aspettare una conferma dalla diretta interessata.

