Stasera in tv, lunedì 26 agosto: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri come inizierà la nuova settimana televisiva dei principali canali in chiaro grazie al nostro dettagliato palinsesto.

Una nuova settimana prede il via e per molti significa anche ritorno dalle ferie estive.

Che dunque ci sia da superare solo il trauma dell’odiato lunedì o che lo scoglio sia ancor più elevato data la fine delle vacanze, importante sarà trovare il modo per allentare un po’ la pressione, rilassarsi e, magari, farsi anche qualche risate.

Quale miglior strumento allora della cara vecchia televisione? Un film, un programma di approfondimento o uno show potrebbero esser il miglior strumento per recuperare le energie alla fine del lungo lunedì.

CheDonna.it vi aiuta allora a selezionare il programma più nelle vostre corde, quello che veramente potrà garantirvi una serata da 10 e lode.

Qui di seguito troverete infatti il palinsesto televisivo, elenco che, programma dopo programma, ti illustrerà approfonditamente le opzioni del giorno. A voi poi l’ardua sentenza.

Quel canale sceglierete di seguire?

Stasera in tv: palinsesto lunedì 26 agosto

Rai Uno – Qualcosa è cambiato (Film)

Ricco, misogino, ossessionato da un grave disturbo ossessivo compulsivo e con una lingua più che tagliente. La vita assolutamente imposta di quest’uomo cambierà però in seguito a un duplice incontro: quello con un cagnolino e quello con una cameriera dalla vita privata assai turbolenta.

Rai Due – Hawaii Five O – Stagione 8 Episodio 21 – Lady Sophie (Telefilm)

McGarrett e Danny vengono chiamati in aiuto di Harry Langford. Quest’ultimo è sull’isola per fornire protezione a una famiglia reale in visita ma quando lady Sophie scompare tutto si complica. Intanto Junior e Tani si ritrovano a indagare su un vecchio omicidio, quello di una donna la cui morte è stata filmata anni prima.

Rai Tre – Via dall’incubo (Film)

Una cameriera sposa un ricco e affascinante imprenditore per poi scoprire che costui è affetto da una doppia personalità. Il suo alter ego è un uomo sinistro e manipolatore contro cui la ragazza deciderà di battersi.