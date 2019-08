Questi segni zodiacali hanno più di una personalità

Scopri quali sono i segni zodiacali che hanno più di una personalità.

Fonte: Istock

Prima o poi capita a tutti, si conosce una persona, si crede sia fatta in un modo e all’improvviso si scopre che la sua personalità non è esattamente come la si era immaginata ma del tutto diversa.

Un particolare che tende a mettere in difficoltà chi si trova ad affrontarlo per la prima volta e che spinge a chiedersi quale sia il vero modo di essere di quella persona. La verità è che a meno che non ci sia una finzione alla base, nella maggior parte dei casi, non ci sono personalità vere o false ma modi di essere che alcune persone mettono in atto senza neppure accorgersene. Ovviamente non si tratta di una cosa che appartiene a tutti e nella maggior parte dei casi si può ricollegare a segni particolari dello zodiaco che, influenzati dalle stelle, mostrano questa particolarità. Oggi, quindi, dopo aver visto le caratteristiche dei nati sotto il segno della Vergine e quali sono i segni più forti dello zodiaco, scopriremo quali tra i vari segni zodiacali sono predisposto ad avere una doppia personalità o, addirittura, ad averne più di una.

Oroscopo: i segni zodiacali che hanno più di una personalità

Fonte: Istock

Toro – Con una doppia personalità ma solo per comodo

Partendo dal primo segno dello zodiaco, il primo che si mostra con ben più di una faccia è quello del Toro. C’è da dire, però, che in questo caso non si tratta di una doppia personalità quanto di un desiderio di apparire sempre al meglio, al punto da arrivare a fingersi per quel che non si è. Questo modo di fare, ovviamente, crea non poca confusione in chi conoscendo prima una faccia di queste persone si trova poi a scontrarsi con un’altra, ben diversa e meno accomodante di quella conosciuta fino a poco prima. È un modo di fare che i nativi del segno mettono in atto a volte con intenzione e altre semplicemente perché lasciandosi andare tendono a venire allo scoperto per ciò che sono realmente e quindi con i normali difetti che nel loro caso, sono in grande contrasto con l’iniziale immagine di persine quasi perfette.

Fonte: Istock



Gemelli – Quelli con personalità da vendere

Quello dei Gemelli, come il nome stesso suggerisce, è il segno della dualità assoluta. Si tratta di persone che tendono ad avere sempre una doppia personalità e che in alcuni casi possono vantarne anche più di una. Nella migliore delle ipotesi mostreranno sempre un duplice aspetto fatto di contrasti anche molto forti e nei quali tenderanno a perdersi il più delle volte. Amanti degli opposti, giocheranno sempre con bianco e nero, mescolandosi in una scala di grigi intermedia solo quando si trovano in pieno stato confusionale. Il loro estro tende infatti a guidarli verso estremi sempre diversi che spaziano dall’euforia alla depressione e dalla voglia di fare a quella di isolarsi del tutto. Come se non bastasse, i più complicati possono mostrare anche altri aspetti di se, che tendono a variare in base alle persone delle quali si circondano e in base agli eventi. Il loro è il segno più propenso a cambiare personalità e sicuramente uno che si dimentica facilmente e con la cui compagnia non si rischia mai di annoiarsi.

Fonte: Istock



Vergine – Quelli che a volte cambiano personalità

I nativi della Vergine non sono persone che cambiano facilmente personalità ma alle volte tendono ad apparire estremamente diversi. Ciò avviene in particolare per quanto riguarda l’umore che a volt tende ad andare dal depresso all’euforico e tutto senza un reale motivo. In realtà, per loro c’è sempre una ragione alla base che tende però a restare oscura a chi li circonda, facendo di loro persone strane e difficili da prevedere. Basta conoscerli bene, però, per iniziare a comprendere il loro modus operandi, iniziando addirittura a prevederli al punto da riuscire a trattare con loro.

Fonte: Istock



Acquario – Quelli stravaganti sotto vari punti di vista

Quello dell’Acquario è un segno ricco di contraddizioni dietro le quali si celano più di una personalità. Ciò dipende in base dal loro modo di essere e dal fatto che si divertono a destabilizzare gli altri con il loro modo di fare. Per questo motivo, capiterà più volte di sentirgli dire qualcosa salvo poi vederli agire in modo decisamente diverso. Qualcosa che fanno più per apparire strani che per reale intenzione e che gli riesce così bene da destabilizzare sempre chi li ha intorno.

Fonte: Istock

Pesci – Quelli così diversi da sembrare con più di una personalità

In realtà, i nati sotto il segno dei Pesci non hanno più di una personalità e sono persino piuttosto stabili nel loro modo di vedere le cose e di vivere la vita. Il punto, con loro, è che ricchi di sogni e di creatività hanno un carattere così variegato e ricco di contraddizioni da poter apparire con più personalità. Ciò accade solo se li si guarda con fare distratto, senza sforzarsi di conoscerli bene. Detto ciò, si tratta indubbiamente di persone interessanti e in grado di sorprendere tutti con i loro modi gentili ma al contempo decisi e con la straordinaria capacità di vedere ben oltre le cose, mostrando a chi li circonda un mondo sempre diverso e ricco di numerose possibilità.

