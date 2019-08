La vecchiaia è sinonimo di saggezza e consapevolezza. Più invecchiamo, più tendiamo a riflettere profondamente sui diversi concetti di vita e anche di morte. L’esistenza diventa meno astratta e comprendiamo meglio l’oggetto della nostra presenza.

Secondo gli astri lcuni segni zodiacali diventano quasi impossibili con l’età. Questo dipenderebbe dai tratti caratteriali di base che formano la loro personalità. Se il tuo coniuge ha uno di questi segni, sarebbe saggio prepararsi per una vecchiaia tumultuosa al suo fianco.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Astrologia & Segni Zodiacali CLICCA QUI

Durante la sua giovinezza, l’ Ariete si rivela essere uno degli individui più testardi dello zodiaco. E con l’età, non è probabile che migliori. Questo tratto caratteriale si trasformerà in una persona autoritaria ed eseguibile, che avrà un impatto negativo sulle persone che vivono con lui durante la sua vecchiaia. La contraddizione si tradurrà in una giornata di brontolio da parte sua, che diventa davvero imbronciato con il tempo.

È noto che il nativo del segno della Vergine è un perfezionista per natura. Questa ricerca della perfezione crescerà con l’età, anzi, sarà sempre più irritato se tutto non accade come previsto. Invecchiare con un nativo della Vergine richiede molte concessioni e pazienza. Le istruzioni devono essere seguite alla lettera per non rischiare di vedere il cambiamento della tua vita quotidiana, discussioni permanenti e mal di testa.

Bilancia

La Bilancia durante la sua giovinezza è una persona preoccupata per il suo aspetto. Per lui, essere bello, elegante non è una questione di appartenenza sociale, ma un parametro necessario per il suo equilibrio. La vecchiaia, con tutte le trasformazioni fisiche che impone, sarà particolarmente difficile da accettare. Rughe, capelli bianchi o alopecia e problemi di salute sono l’equivalente di un incubo esistenziale che non si sente pronto a gestire. Con lui, le conversazioni spesso ruotano attorno allo stesso argomento e non smetterai di ascoltare i suoi rimpianti sulla sua giovinezza! Questo potrebbe essere noioso a lungo termine.

Come affrontare al meglio la vecchiaia?

È vero che è un pò spaventoso sapere che dovremo affrontare diversi cambiamenti sia fisici che psicologici. Capelli bianchi, rughe, malattie legate all’età …. Sapendo che non saremo in grado di praticare tutte le attività di cui abbiamo goduto durante la nostra giovinezza con altrettanta facilità è destabilizzante. Molti fattori porebbero farci sentire spaventati e apprensivi. Inoltre, è difficile ammettere che più avanziamo con l’età, più breve è la nostra aspettativa di vita. Quindi tendiamo a pensare sempre di più alla morte e a tutti i misteri ad essa associati.

In primo luogo, è importante accettare che il ciclo della vita è così, che le tue rughe non sono la prova di una debolezza temporale, ma piuttosto i segni di un’esperienza di vita che è ancorata in te. Sono testimoni di tutti i passi che hai fatto per essere la persona che sei oggi.