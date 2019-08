Ecco di seguito tutti i programmi dei principali canali in chiaro che questa ultima domenica di agosto potremo scegliere. Qual è il vostro preferito? Come sempre avremo un’ampia scelta.

Cosa ci offre il palinsesto televisivo per questa ultima domenica di agosto? Scorri con noi di chedonna.it i migliori programmi che il palinsesto dei principali canali in chiaro ci offrono.

Film, telefilm, programmi musicali ma anche eventi sportivi.

Anche questa sera ne avremo per tutti i gusti a conferma della grande varietà del palinsesto anche per il mese di agosto.

E allora non ci resta che sederci sul divano prendere il telecomando e iniziare a fare zapping

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il mondo del gossip e i personaggi dello spettacolo CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto domenica 25 agosto

Rai Uno: Purché finisca bene – Una villa per due (Fiction)

Daniele (Neri Marcoré) è un avvocato molto attento e un fedelissimo fidanzato, con un grande amore per la figlia e per la madre. Proprio questo suo amore lo porta a costruire una villa sul lago di Ledro per la mamma Marion (Giuliana Lojodice). Ma quando va per prendere in consegna la casa fa una brutta scoperta. La villa dei suoi sogni non è pronta sia per problemi con i fornitori ma soprattutto per le ostruzioni dell’assessore Marisa (Donatella Finocchiaro). Scopriremo così un segreto che Daniele ha sempre tenuto nascosto.

Rai Due: Pallavolo Femminile – Qualificazione Olimpica – Ucraina/Italia (Sport)

Seconda partita della nazionale femminile di volley, già qualificata per le Olimpiadi, ai Campionati Europei 2019.

Rai Tre: Hudson e Rex – Stagione 1 Episodio 7 – Niente è come sembra (Telefilm)

Il corpo di un noto gallerista viene ritrovato in una sala espositiva. Ad arricchire il mistero c’è anche l’assenza di una preziosa scultura. Subito Charlie pensa che il gallerista abbia preso in ladro con le mani nel sacco. Vedremo se il caso sarà così semplice…