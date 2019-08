Meteo lunedì 26 agosto: breve pausa di sole e caldo piacevole

Nella giornata di lunedì previsto tempo in miglioramento sull’intera Penisola dopo un weekend caratterizzato da piogge diffuse.L’asciutto però durerà poco.

Messo da parte il meteo instabile che ha disturbato il fine settimana di diverse persone tra il nord e il sud dell’Italia specialmente nelle ore pomeridiane, domani i cieli dovrebbero rivelarsi sereni anche se non sono da escludere dei temporali, sempre al pomeriggio, sulle coste adriatiche e i rilievi appenninici.

Secondo le più recenti previsioni la settimana comincerà all’insegna del clima secco sebbene potrebbero verificarsi dei temporali durante le ore pomeridiane nelle aree interne del centro-sud, sulle Alpi e le Prealpi. Successivamente dovrebbe prendere avvio una nuovo periodo all’insegna del tempo avverso.

Le previsioni del 26 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord dello Stivale avranno a che fare con cieli nuvolosi a tratti con clima stabile non fosse per qualche probabile pioggia tra il Piemonte e la Lombardia. Instabilità in crescita sulle zone alpine, prealpine, gli Appennini e la Lombardia con probabili temporali ed acquazzoni. Prevalenza di sole sulle coste e le pianure. Alla sera attesi ancora fenomeni sulle Alpi orientali. Spazi di sereni altrove.

Il cielo al centro

Chi si trova nelle regioni centrali incontrerà cieli in prevalenza sereni o con poche nubi sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico non fosse per delle piogge sulle zone appenniniche. Nelle ore pomeridiane di nuovo nuvole sparse e precipitazioni a carattere locale sull’Appennino e l’Abruzzo. Altrove atteso tempo sereno e soleggiato. Durante la sera condizioni di clima instabile tra l’Umbria e l’Abruzzo. Secco sugli altri settori pur con cieli nuvolosi a tratti.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previsti addensamenti diffusi sia sulle coste, sia sulle aree interne con qualche schiarita. Probabili ombrelli aperti sulla Sila. Nelle ore pomeridiane acquazzoni e temporali sono previsti nei settori interni peninsulari e nel Gennargentu. Altrove atteso clima secco pur con delle nuvole qua e là. Alla sera ancora condizioni di meteo stabile con spazi di sereno ampi alternati a degli addensamenti.

Le temperature sia minime, sia massime si riveleranno stabili o in leggera salita.

