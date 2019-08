Quello che scoprirai in questo articolo è estremamente semplice e si basa esclusivamente sulla tua percezione

Il pensiero, la percezione e l’intuizione sono tutti elementi rivelatori del subconscio. In effetti, quest’ultimo incuriosisce e affascina e per una buona ragione, nasconde segreti sulla nostra personalità spesso ignorati.

Secondo la psicoanalisi freudiana, la coscienza è divisa in diversi strati, alcuni dei quali sono più accessibili di altri. Secondo questa configurazione dell’anima umana, siamo quindi impantanati in un vero groviglio di idee che ci definiscono senza comprendere i nostri meccanismi.

L’essere umano è costantemente alla ricerca della conoscenza del suo profondo “io”. Cerca di capire meglio ciò che lo attrae, ciò che lo definisce o ciò che lo ispira quotidianamente per essere in grado di seguire meglio il percorso più adatto a lui.

In effetti, i nostri desideri più intrinseci condizionano le nostre scelte e decisioni nella vita, anche se non ne siamo sempre consapevoli.

A tal fine, ci sono alcuni test per aiutarti a comprendere meglio i tuoi desideri profondi e gli elementi chiave che definiscono il tuo carattere.

Guarda l’immagine seguente, la prima cosa che noti rivela la tua personalità

Risultato 1: una silhouette su una collina

Se ti è rimasta impressa la silhouette, sei una persona che si distingue per la sua saggezza e il suo spirito terra-terra. A livello professionale, non inizi mai una partnership senza prima pensare alle conseguenze che potrebbero seguire.

Lo stesso vale per le tue decisioni quotidiane, che analizzi al microscopio prima di dare un giudizio finale. In effetti, prendi a cuore la tua stabilità e ti assicuri di tenerla su una base quotidiana evitando scelte affrettate e scommesse rischiose per il tuo benessere.

Tuttavia, c’è un altro lato della medaglia. In effetti, è difficile per te sfuggire alle critiche degli altri poiché, nonostante il tuo approccio molto razionale e ragionevole, spesso passi per una persona troppo ambiziosa e perfezionista difficile da soddisfare.

Risultato 2: il volto di una donna

Se hai visto prima il volto di una donna, sei una persona intuitiva che usa le sue emozioni per andare avanti con un passo sicuro nella vita. Ti fidi del tuo istinto e di ciò che il tuo cuore impone per prendere le giuste decisioni e giudicare le intenzioni di chi ti circonda. Alcuni associano questa capacità a una sorta di sesto senso, ma in realtà è la tua capacità di osservare gli altri e di allontanarti dalle tue esperienze che ti consente di fidarti della tua voce interiore.

A volte ti perdi nei tuoi pensieri, senza davvero misurare il tempo che passa o le persone che cercano di avvicinarti. Sarà necessario fare attenzione a non prendere l’abitudine a rischio di vedere questo isolamento scelto trasformarsi in solitudine forzata.

Risultato 3: la luna

Se i tuoi occhi sono stati istintivamente attratti dalla visione della Luna, significa che sei una persona creativa che non si fermerà davanti a nulla per divertirsi e godersi la vita. Adorata e venerata dai tuoi cari, la tua presenza è essenziale perché agli occhi di tutti simboleggia la gioia e la garanzia di un buon umore contagioso.

Fai attenzione, tuttavia, a non impantanarti in questa vita festiva abbandonando i tuoi piani e le tue ambizioni di carriera. In effetti, tendi a cedere all’esca di inviti allettanti per trovare i tuoi amici o incontrare nuove persone dimenticando l’importanza di istituire un serio piano professionale che ti porterà alla fine dei tuoi obiettivi.

