Vediamo cosa questo sabato 24 agosto cosa il palinsesto dei principali canali in chiaro ci offre. Film Telefilm o documentario a voi la scelta ?

Dopo il ritorno dalle vacanze, una lunga coda per tornare a casa dopo un giornata da bollino rosso per il traffico non ci resta che sedersi sul divano e scegliere il nostro programma televisivo preferito.

Di seguito l’elenco di quanto la televisione ha deciso di proporre per la prima serata di oggi: quale miglior compagnia di un bel film o serie tv?

Scorri allora con noi di che donna il palinsesto televisivo e scegli il programma che vuoi vedere questa sera

Stasera in tv: palinsesto sabato 24 agosto

Rai Uno: Techetecheté – Superstar – Luciano e le stelle (Show)

Una puntata intera dedicata a Luciano Pavarotti. Vedremo il più celebre e moderno tenore italiano nelle sue memorabili esibizioni. Grande spazio anche ai celebri duetti che lo hanno visto confrontarsi con gli artisti più popolari al mondo.

Rai Due: L’uomo che non avrei mai dovuto amare (Film)

Daniel e Jenny stanno tornando a casa quando hanno un brutto incidente stradale, nel quale un uomo muore sul colpo. Daniel va in panico e per salvare una promozione in vista decide di spostare la compagna in stato di incoscienza al lato guidatore. Così sarà la domma ad essere accusata della morte dell’uomo.

Rai Tre: Hurricane – Il grido dell’innocenza (Film)

Film biografico sulla storia del pugile di colore Rubin Carter (interpretato da Denzel Washington). Dopo ave combattuto per il titolo mondiale dei pesi mesi, fu condannato all’ergastolo per triplice omicidio. Venne in realtà scarcerato vent’anni dopo quando venne scoperto che era vittima di un errore giudiziario. Da una storia vera.