Pietro e Rosa, quel “Ovviamente” che ha indignato il web

Il web contro Pietro e Rosa: l’indignazione dei social sulle parole usate da Pietro in merito alla maternità di Rosa: “Siete insopportabili”

Foto Instagram

La nascita di un figlio, si sa è sempre un momento bellissimo che rende i neogenitori orgogliosi di questo dono. Certo, vedere una neo famiglia felice fa sempre piacere ma cosa succede se questa famiglia è conosciuta nel mondo social? Ovviamente le critiche, qualsiasi cosa si dica e si faccia, esisteranno comunque, così come le lodi e gli apprezzamenti (a volte per nulla), ma va bene così. Cosa succede se il papà di questa famiglia “loda” a dismisura la propria moglie? Nulla, anzi è da ammirare. Certamente, ma le parole, coma si sa, hanno dei pesi e perciò devono essere misurate e ben calibrate. La scelta di esprimere il proprio parere – senza urtare la sensibilità altrui – è cosa che non tutti riescono a fare. Questo è ciò che è capitato al neo papà, nonché marito di Rosa Perrotta (ex tronista del programma Uomini&Donne), Pietro Tartaglione, il quale in una intervista rilasciata al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha espresso il suo parere sulla maternità della moglie usando, non propriamente, le giuste parole. Ma si sa, questi “giovani” peccano un po’ di presunzione e, spesso, non hanno la giusta consapevolezza del peso delle loro parole. Ecco, dunque che sul web esplode la bomba! Cosa è successo? Scopriamolo insieme

Potrebbe interessarti anche: Rosa Perrotta: Pietro non bada a spese, il prezioso regalo per lei

Quel “ovviamente” che non è piaciuto al web

Quel ovviamente che ha scatenato l’ira social (Fonte: web)

La persona, in questo caso, la coppia, “sotto accusa” è quella composta da Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta. La famiglia felice formatasi nel programma di Maria De Filippi, Uomini&Donne, si è vista invadere da post poco carini – ma alquanto giusti – su un tema delicato: la maternità e la donna. Cosa avrà scatenato l’ira del web? Non un gesto irrispettoso nei confronti di uno o dell’altro consorte, anzi, loro sono più che mai felici, specie dopo l’arrivo del loro primo “erede” Dodo che, ha portato gioia e felicità all’interno della coppia. No, quello che ha indignato il pubblico dei social sono state le parole – poco leggere – usate da Pietro per descrivere la moglie perfetta, Rosa Perrotta e, in particolar modo, la situazione post parto della stessa.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Ha scatenare la bufera mediatica è stata un’intervista rilasciata al settimanale Chi, dove il fiero maritino è stato intervistato. Lui, Pietro, ha sottolineato il “talento” perfetto di sua moglie Rosa nella gestione del parto e, sopratutto, del post parto. Ed è proprio qui che la scintilla si accende. Pietro ha sottolineato che la neo mamma di suo figlio Dodo è perfetta, e cosa più importante, lei “ovviamente” non ha sofferto di depressione post parto. Ecco, quel ovviamente è stata la goccia, anzi la parola, che ha fatto capitolare del tutto la simpatia di Pietro e della consorte nei confronti del mondo web. I post arrivati sono molti, tutti di donne comuni che “ovviamente” non ci stanno a queste parole. Si legge in un commento rilasciato da un’utente: “ma come ti permetti a dire “ovviamente” non ha sofferto di post parto..come se fosse una vergogna se ciò dovesse capitare…una donna non è che è una brava madre se non ha avuto una depressione post parto…sei un ignorante!”

Potrebbe interessarti anche: Da Maternity-blues a depressione Post-partum: i segnali pericolosi

Le parole “incriminate” di Pietro: e il web esplode!

Pietro tartaglione e l’ira dei social (Google)

Dopo l’uscita dell’intervista e, ovviamente, le parole dette da Pietro, il web si è indignato. I commenti e i post ricevuti sono, come già specificato prima, molti e tutti fanno leva sull’ignoranza che papà Pietro ha dimostrato sulla questione delicata del post parto. Non sa Pietro (forse) che molte donne soffrono di post parto, che la maggior parte di queste donne AMA il proprio bambino comunque e che soffrire di post parto sono la maggioranza delle neo mamme e probabilmente Pietro, non sa (forse) che non è una vergogna soffrire di depressione post partum e che, cosa importante, si è mamme lo stesso e in egual misura. Da una statistica italiana fatta da Save the Children si evince che l’8 e il 12% delle neo madri, pari a un numero compreso tra le 45 e le 50 mila donne all’anno, soffre di depressione post partum. Dunque, vogliamo dire che tutte queste madri non sono delle buone mamme? No, ovviamente. Ci sono donne, neo mamme, che curano questa depressione e che riescono ad uscirne più forti di prima; altre, più fortunate, che ne soffrono per poco; mediamente dopo il parto tutte le donne hanno sbalzi ormonali che, naturalmente, portano cambiamenti a livello psicologico. E’ la vita che ti cambia e non è per nulla facile. Dunque, è più che giusto che il web si sia indignato alle parole rilasciate da Pietro, considerato anche i postumi della coppia, non tanto simpatica alla maggioranza della popolazione social. Ma cosa, nello specifico ha detto Pietro? Ecco un estratto d’intervista rilasciato al settimanale Chi

Pietro e Rosa, l’intervista “incriminata” dai social (fonte: web)

Potrebbe interessarti anche: Gianni Sperti senza freni contro Mario Serpa: lui risponde duramente

I commenti indignati del web: “Siete insopportabili”

I commenti social su Pietro e Rosa (Fonte: Instagram)

La maternità è una questione tanto bella quanto delicata. Devi conoscere un po’ di questo mondo per poter esprimere la tua, sempre tenendo in considerazione la delicatezza dell’argomento. Che per Pietro la moglie Rosa sia perfetta è un punto a suo favore. Un marito che loda la moglie così come ha fatto lui non è da tutti e fortunata Rosa ad avere un compagno di vita al suo fianco che la rispetta e la stima come mamma. Quello che, però, non è andato giù alla gente è la scelta spicciola con cui Pietro ha parlato del post partum, del fatto che la moglie è così perfetta che ovviamente non ha avuto problemi dopo il parto, come a significare che è scontato che lei non avrebbe avuto di questi problemi. Non è una cosa di cui vergognarsi, e forse, Pietro non ha ben capito che se sei una persona “popolare” le parole che dici portano con se un peso e questo peso, se non calibrato, può offendere – così come è appena successo – una categoria importante come quella delle mamme.

Potrebbe interessarti anche: Federica Panicucci a 51 anni fondo schiena pazzesco: il suo segreto – FOTO

A volte due parole sono troppe e una è poca, diceva qualcuno. In questo caso, una parola inadeguata ha scatenato l’ira social di donne, mamme, mogli e fidanzate che altro non hanno potuto dire se non esprimere il loro puro pensiero a riguardo, definendo ignorante una persona che dovrebbe usare le parole con meno leggerezza. Pensiero, quest’ultimo, forte ma ben centrato. Perché a volte il silenzio è d’oro.

I post indignati dei social (Instagram)

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI