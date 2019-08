Nadia Toffa, il suo ex fidanzato: “Ho raccolto il suo ultimo desiderio”-VIDEO

Dopo la prematura scomparsa della conduttrice de LeIene, Nadia Toffa, ha parlare ora è il suo ex fidanzato Massimiliano Ferrigno.

Massimiliano Ferrigno, autore del programma LeIene, ha dichiarato al settimanale DiPiù l’ultimo desiderio della Toffa. “Sono stato io a contattare il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello per volontà di Nadia”. Desiderio di Nadia era appunto quello di avere don Patriciello come guida spirituale per il suo ultimo viaggio.

