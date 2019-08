Dimmi in quale giorno della settimana sei nato e ti dirò chi sei

Basato sulle corrispondenze tra le configurazioni astrali, l’astrologia interpreta le interazioni umane e le previsioni che ne derivano. Un profilo corrisponde a ognuno dei dodici segni ed elementi corrispondenti alla disciplina millenaria.

Sapevi che il tuo giorno di nascita potrebbe avere un impatto significativo sulla tua personalità? Ogni giorno è associato a un pianeta dominante che può influenzare i tuoi gusti e il tuo temperamento. Scopri il tuo.

Se sei interessato all’astrologia, devi assolutamente conoscere l’impatto fondamentale del tuo giorno di nascita sul tuo oroscopo. I pianeti possono definire il tuo percorso di vita e la tua personalità. Qual è il tuo pianeta dominante? Gli astrologi spiegano come determina il tuo destino e le tue relazioni con l’altro. Sole, Luna, Venere, a quale corpo celeste corrispondi?

Ecco cosa rivela il tuo giorno di nascita sulla tua personalità

Lunedi

Se sei nato di lunedì, ci sono buone probabilità che tu sia ipersensibile. Intuitivo e romantico, nutri grandi ideali verso gli altri che ti deludono rapidamente. Sei fortemente influenzato dalla Luna che ti rende più vulnerabile agli sbalzi d’umore. Questa stella corrisponde all’eredità, alla vita familiare e alla casa. Sarai realizzato in queste tre parti attorno alle quali graviterà la tua vita. Per essere felici, devi sentirti connesso a questi legami perché ti porteranno sicurezza materiale ed emotiva.

Martedì

Se sei nato un martedì, sei sotto l’influenza di Marte. Questo profilo corrisponde allo spirito combattivo e alla determinazione. Il tuo crescente desiderio di indipendenza e la tua ossessione per la concorrenza ti aiutano a prendere iniziative. Nella frenetica ricerca dell’avventura, non puoi far fronte a un’esistenza di routine. Il tuo costante entusiasmo ti consente di raggiungere facilmente i tuoi obiettivi ignorando gli ostacoli che si frappongono. Questo profilo implica che la tua parte maschile è predominante.

Mercoledì

Il tuo pianeta dominante è Mercurio. Questa stella è spesso all’origine di cambiamenti e risultati personali. Se sei nato un mercoledì, le tue abilità comunicative sono ottime. Il tuo umore versatile può portare a molti conflitti se non sviluppi la tua flessibilità. L’influenza di Mercurio ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi professionali con maestria.