I segni zodiacali che si stressano facilmente

Scopri quali sono i segni zodiacali più inclini allo stress e quali riescono a vivere in modo più rilassato.

Lo stress è uno dei problemi dei nostri tempi. Si corre sempre da una parte all’altra, ci si giostra tra mille impegni e il più delle volte si deve rinunciare a momenti per se stessi al fine di riuscire a portare a termine gli impegni della giornata. Tutto ciò, unito alla pressione sociale e alla sensazione di aver sempre gli occhi puntati addosso, figlia dell’era dei social, non fa che portare chi più e chi meno a vivere in una condizione di stress. Lo stress, però, non è affatto sano e se mal gestito, con il tempo, può portare persino a delle malattie. Per questo motivo si dovrebbe sempre trovare il tempo e il modo per analizzarsi in modo da riconoscerne la presenza e porvi rimedio. Visto che anche la tendenza a stressarsi è influenza almeno in parte dalle stelle oggi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali già pronti per la nuova stagione e come ogni segno dello zodiaco guarda al futuro, scopriremo quali segni zodiacali tendono a stressarsi facilmente e quali invece sono meno inclini a provarlo. Trattandosi di una condizione che dipende anche da ciò che si sente, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere una visione più completa.

Oroscopo: Segni che si stressano facilmente e segni meno inclini al problema

Ariete – Quelli che non si stressano quasi mai

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone abituate a prendere tutto alla leggera, ad aggirare ciò che non possono controllare o risolvere e a vivere tutto ciò che è invece alla loro portata. Forse questo modo di intendere la vita alle volte li fa apparire un tantino superficiali. Allo stesso tempo, però, gli garantisce una certa serenità e la capacità di non stressarti per ogni piccolo ostacolo. Dopotutto per loro ciò che conta è vivere alla giornata e sentirsi il più possibili felici e pieni di eventi piacevoli da vivere. Lo stress, per loro, sarebbe un problema non da poco e per questo cercano di eliminarlo sul nascere, ignorando volutamente tutte le situazioni che potrebbero portare a viverlo.

Toro – Quelli che non si stressano quasi mai

I nativi del Toro danno l’impressione di essere costantemente rilassati e ciò dipende dal fatto che hanno un approccio alla vita che gli consente di non soffrire lo stress in modo particolare. Pianificando sempre tutto per tempo, si evitano di proposito scadenze o situazioni dove occorre prendere decisioni alla svelta e cercano sempre di risolvere rapidamente ogni situazione in grado di generare dello stress. In questo modo possono rilassarsi il più a lungo possibile, archiviando ogni sorta di preoccupazione e godendo della vita come gli piace fare più di ogni altra cosa al mondo. Tra i vari segni dello zodiaco rientrano certamente tra quelli che si stressano di meno.

Gemelli – Quelli che si stressano a giorni alterni

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone poliedriche e di umore piuttosto instabile. Per loro, quindi, stressarsi è piuttosto facile e gli basta davvero poco per proclamarsi in questo stato. Allo stesso tempo, però, quando si sentono pervasi dall’euforia, riescono a dimenticarsi ogni problema, mostrandosi felici o addirittura rilassati. Un modo di essere in costante evoluzione e che rende davvero difficile comprendere il loro stato d’animo del momento. Di certo, non possono dirsi immuni allo stress ma si può dedurre che il loro modo di fare li aiuta a non provarlo per troppo tempo o in modo eccessivo, dandogli modo di scaricarlo in modi diversi.

Cancro – Quelli che appaiono più stressati di quanto non siano

I nativi del Cancro vivono di melodramma e quando si parla di stress si professano quasi sempre in piena crisi anche se, in fondo, non lo vivono poi in modo così drammatico. Il loro stile di vita li porta infatti a dei ritmi lenti e cadenzati che mal si abbinano alle situazioni in grado di generare stress che, tra le altre cose, sanno evitare accuratamente scansandole quasi fossero in una corsa ad ostacoli. Di loro si può quindi dire che non soffrono particolarmente il problema ma che non lo ignorano e che quando gli capita qualche situazione minore di stress tendono ad enfatizzarla così tanto da riuscire a far stressare (per davvero) chi sta loro intorno.

Leone – Quelli che si stressano in modo positivo

I nati sotto il segno del Leone sono persone che non si stressano quasi mai perché hanno un’idea positiva della vita e quando le cose proprio non vanno sono bravi a cambiare percorso e se occorre persino la meta. L’unica forma di stress da loro conosciuta è quella che li vede agire in totale frenesia per un progetto a cui tengono. Uno stress positivo che amano decantare per darsi un tono ma che di base li rende più attivi e concentrati ed è per loro come una manna dal cielo. Del vero stress non sanno poi molto perché sono così abituati a schivarlo da non soffrirne quasi mai.

Vergine – Quelli che si stressano per ogni piccola cosa

I nativi della Vergine sono così abituati di fare di tutto un dramma che quando si trovano al centro di situazioni difficili finiscono con lo stressarsi in modo pesante. Per loro è tutto bianco o nero e per nulla inclini a scendere a compromessi, sono più propensi ad abbattersi che a trovare soluzioni a problemi talvolta anche di semplice risoluzione. Tra i vari segni dello zodiaco sono probabilmente tra quelli che si stressano di più e che fanno pesare la situazione che vivono con musi lunghi e una visione tendenzialmente distorta in negativo di tutto ciò che li circonda.

