Come fa Federica Panicucci ad essere cosi informa alla veneranda età di 51 anni? Lo ha svelato in un’intervista al Corriere della Sera

Federica Panicucci, sempre stupenda, è una classe 1967. La show girl pilastro di Mediaset a 51 anni esibisce un fisico da capogiro e il suo aspetto fa invidia anche alle donne meno datate.

Fede, in un’ intervista al Corriere dell Sera, ha svelato il segreto per il suo elisir di lunga giovinezza. “Anzitutto natura“, spiega la conduttrice, “sono nata magra e longilinea. Poi, il patrimonio lo devi conservare. Devi volerti bene e servono sana alimentazione, disciplina, sport”.

Poco tempo per non andare in Palestro: “Un quarto d’ora al giorno di allenamento in casa. Niente palestra, non ho il tempo. Prima di cena, mentre i ragazzi fanno i compiti, faccio addominali, braccia, gambe, glutei”.

Giustamente , la costanza non le manca a giudicare dal suo stupendo fondoschiena, ma la donna ammette anche che i sacrifici non possono mancare: “A 51 anni, devi stare alla larga da tutto quello che, se mangi con insistenza, si vede: fritti, alcolici, salumi…”. “Mi concedo eccezioni”, confessa sorridente, ma ogni mattina “inizio alle 5.40 con una colazione lungaper darmi la spinta, con yogurt, caffè, integratori, fette biscottate e marmellata, mangiare sano mi aiuta a mantenermi vitale, anche per la diretta che mi aspetta tutte le mattine”, ha quindi chiosato la Panicucci.

Federica Panicucci: regalo e biglietto d’amore per San Valentino dal fidanzato Marco Bacini

Durante la puntata del 14 febbraio di Mattino 5 durante la quale c’è stato il clamoroso scoop su Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, in seguito ad un servizio dedicato all’Isola dei Famosi, Federica Panicucci ha mostrato ai suoi ospiti e al pubblico l’omaggio foreale ricevuto in diretta dal fidanzato Marco Bacini. “Del resto oggi è San Valentino. Magari ci sta guardando. Ho anche letto il biglietto“, dice la conduttrice alla telecamere rivolgendosi al fidanzato. Il diretto del settimanale Spy, presente in studio, provoca la Panicucci cercando di farle leggere le frasi d’amore che le ha scritto il fidanzato, ma la conduttrice, ancora con aria sognante, non cade nel tranello: “ma figurati se lo leggo”, cambiando rapidamente argomento.

E’ un San Valentino perfetto per Federica Panicucci che, accanto a Marco Bacini, continua ad avere l’aria sognante, tipica delle donne super innamorate. Se, infatti, lui la sorprende facendole recapitare regali d’amore mentre è in diretta, lei è solita pubblicare su Instagram foto di coppia e meravigliose dediche. “Non smettere mai di cercare la tua felicità”, scrive sotto una foto scattata in spiaggia. Un amore grande e sempre più importante, dunque, quello che sta vivendo Federica Panicucci che ha incontrato e si è innamorata di Marco Bacini dopo la fine della lunga storia d’amore con Mario Fargetta, padre dei suoi figli, i gioielli più importanti della sua vita.

