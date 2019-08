Scopri in che rapporto sono i nativi della Vergine con gli altri segni zodiacali.

Quando si parla di compatibilità tra persone è sempre difficile prevedere come andranno le cose perché molto dipende dalla simpatia (o antipatia) reciproca, dalla situazione in cui si incontrano, dal loro vissuto e, ovviamente, dal carattere. Può capitare più spesso di quanto non si pensi, quindi, che persone apparentemente opposte tra loro entrino in sintonia più di altre che sembrano assomigliarsi parecchio. Ovviamente, in tutto ciò, anche le stelle giocano un ruolo predominante che può influire molto sui rapporti che i vari segni hanno tra loro. Oggi, quindi, dopo aver visto quali segni zodiacali sono già pronti per la nuova stagione e che tipo di amica si cela dietro ogni segno dello zodiaco, scopriremo come sono i rapporti tra i nati della Vergine (che è anche il segno del mese) e gli altri segni zodiacali. Trattandosi di qualcosa che ha molto a che vedere con i sentimenti, è importante controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un quadro più completo della situazione.

Oroscopo: I nativi della Vergine e il rapporto con gli altri segni zodiacali

Vergine – Ariete

Il rapporto tra questi due segni è molto difficile ma non impossibile. Apparentemente opposti tra loro, quando si incontrano tendono a detestarsi perché ognuno rappresenta ciò che l’altra persona non riesce a sopportare. Razionali e controllati, i nativi della Vergine non amano infatti l’impetuosità e l’istintività con la quale gli Ariete abbracciano la loro vita e questo, almeno all’inizio, è sempre fonte di forti contrasti. Con il tempo, però, se costretti a frequentarsi sia per ragioni lavorative che di altro tipo, questi due segni possono imparare a rispettarsi, arrivando a costruire un rapporto che seppur non idilliaco può comunque funzionare basandosi proprio sulle differenze.

Sul lavoro il rischio è quello di procedere a forza di scontri che ogni tanto possono portare però a qualche punto di vista innovativo.

In amore, se riescono a gestire i contrasti puntando tutto sulla collaborazione le cose possono funzionare facendo di loro una coppia stravagante ma con notevoli punti di forza.

Vergine – Toro

I nati sotto il segno della Vergine e del Toro hanno buone possibilità di andare d’accordo. I primi, infatti, apprezzano la compostezza dei secondi che a loro volta sono in qualche modo attratti dalla loro intelligenza. Questo fa si che dopo essersi studiati per un po’ i due segni riescano a stringere amicizia, supportandosi e imparando a vicenda. Un rapporto strano a vedersi ma che per ragioni misteriose sembra funzionare almeno fin quando entrambi si manterranno entro la linea di confine da non superare mai. Sul lavoro possono coesistere naturalmente, senza mai pestarsi i piedi e collaborando con serenità.

In amore, invece, ad unirli è una visione comune di ciò che per entrambi è importanti. Entrambi attratti dall’idea di vivere una vita piacevole e confortevole sono infatti pronti a lavorare sodo per arrivare all’obiettivo, cosa che può rinforzare un eventuale rapporto di coppia.

Vergine – Gemelli

Entrambi i segni subiscono l’influenza di Mercurio ricoprendone però l’aspetto femminile (la Vergine) e maschile (i Gemelli). Ciò fa si che pur nelle loro differenze, che non sono poche, i nativi di questi due segni sono predisposti a rapporti positivi, fatti di comunicazione, collaborazione e quando serve punti di incontro che forniscono ad entrambi punti di vista diversi con i quali guardare la vita. Una cooperazione che può funzionare anche dal punto di vista lavorativo pur con i normali limiti dati dalle differenze con cui sono soliti rispondere ai vari stimoli.

Per quanto riguarda l’amore, anche qui tutto si basa sulla cooperazione tra i segni. Quando questa funziona e c’è voglia di conoscersi e di migliorarsi a vicenda, il rapporto può funzionare alla grande migliorando nel tempo.

Vergine – Cancro

I nati sotto il segno della Vergine e del Cancro sembrano destinati ad un rapporto di amicizia. Ciò dipende da una sorta di sintonia che riescono ad innescare da subito e alla quale si unisce la reciproca voglia di raggiungere sempre lo scopo e un’assonanza nei tempi con i quali sono soliti agire. Il loro unico problema sta nella possibilità di scontri anche accesi dovuti all’eccessiva criticità della Vergine e alla permalosità del Cancro. Due componenti che rischiano di far esplodere l’ingranaggio ma che se ben calibrate possono invece dare un punto in più al rapporto, creando una confidenza più unica che rara.

Cosa un po’ più difficile è il rapporto lavorativo che può andare bene solo se entrambi svolgono mansioni complementari ma diverse. In amore, invece, proprio come per l’amicizia le cose sembrano andare a gonfie vele grazie alla compatibilità che c’è tra i due segni e alla visione comune che hanno su diversi aspetti della vita.

Vergine – Leone

Opposti per molti versi i nati sotto il segno della Vergine e del Leone fanno fatica a stringere un rapporto di amicizia e ciò dipende dalle differenze che si notano più degli elementi in comune. Entrambi fissi sulla propria posizione potrebbero non trovare mai un punto di incontro ma se e quando ciò avviene la loro unione può portare ad una squadra vincente, soprattuto in ambito lavorativo. Se la Vergine ama lavorare sodo, infatti, il Leone sa stare sempre in primo piano svolgendo mansioni di tipo diverso ma in grado di completare quelle portate a termine dalla Vergine. Il sodalizio tra loro può dare quindi spazio a collaborazioni proficue e piacevoli per entrambi. Per quanto riguarda l’amore, si tratta di segni difficili da mettere insieme ma che se attratti e desiderosi di portare avanti le cose possono trovare nelle loro diversità un punto di forza ed una fonte di alchimia che ben gestita può diventare inesauribile.

Vergine – Vergine

Trattandosi di un segno complicato è altrettanto difficile riuscire a mettere insieme due persone che condividono lo stesso modo di vedere la vita e la medesima smania di criticare tutto e tutti. L’unica possibilità per un’amicizia stabile e duratura sta in caratteri simili e in esperienze di vita con molti punti in comune. In ogni caso si tratta di un rapporto che ha bisogno di energie positive esterne, provenienti ovviamente da altri segni zodiacali. Per lo stesso motivo sul lavoro possono essere una macchina da guerra come un vero delirio. Se insieme sanno dare il massimo, in caso di criticità possono bloccarsi all’unisono senza riuscire a spronarsi a vicenda. Anche in amore il loro destino sembra essere lo stesso e se in fase positiva possono trovarsi bene le cose possono peggiorare di molto se entrambi vengono colti dal loro essere negativo allo stesso tempo, trovandosi di fatto senza una spalla alla quale appoggiarsi. Un rapporto davvero complicato che, probabilmente, ha come unica speranza una miglior sintonia tra gli ascendenti di entrambi.

