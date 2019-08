Scopriamo tutte le caratteristiche del segno zodiacale del mese: la Vergine.

Scheda della Vergine

Periodo: Dal 23 Agosto al 22 Settembre

Pianeta Dominante: Mercurio

Colore del segno: Grigio

Pietra porta fortuna: Zaffiro

Giorno fortunato: Mercoledì

Fiore indicato: Giglio

Tutto sul segno della Vergine

Il segno in generale

La Vergine è il sesto segno dello zodiaco. Le native di questo segno sono persone precise e puntigliose che pensano sempre di aver ragione e che non sopportano di essere contraddette. Spesso hanno una visione pessimistica della vita e tendono ad essere sospettose con gli altri pensando che tutti sono pronti a dare sempre il peggio di se. Più sensibili di quanto non vogliano dare a vedere, tengono molto alla considerazione degli altri tanto da uscire di testa quando qualcuno osa criticarli. Per assurdo, sono a loro volta altamente critiche e sempre pronte a far notare eventuali difetti, talvolta mancando persino di sensibilità.

Estremamente intelligenti, hanno una spiccata capacità nel cogliere al volo le cose, arrivando facilmente anche a soluzioni che per altri sembrano impossibili.

Serie come poche altre persone, cercano di essere precise in tutto ciò che fanno e pretendono la stessa cosa anche da chi gli sta intorno, sia nella sfera personale che in campo professionale.

Raramente agiscono per istinto, mettendo sempre la ragione al primo posto e pianificando ogni singola azione, certe che questo sia il modo migliore di procedere nella vita.

Perfezioniste come poche, non si fermano fin quando non decidono di essere arrivate al risultato desiderato e ciò vale in tutti i campi della loro esistenza.

Studio e lavoro

Le native della Vergine sono persone precise e meticolose e questo le porta ad ottenere un discreto successo sia nello studio che nel lavoro. Il loro problema è la difficoltà nell’andare d’accordo con gli altri visto che raramente scendono a compromessi e che quando pensano di avere ragione non sono solite mettersi in discussione. Per questo motivo, preferiscono lavorare da sole, cosa che in effetti gli riesce meglio, consentendogli di avanzare fino ad assumere dei ruoli di comando.

Tutto sta all’impegno e alla voglia che dimostrano di avere perché grazie alla loro intelligenza, allo spiccato acume e alla precisione che le caratterizza, volendolo possono arrivare ovunque vogliono. Certo, a patto di non pretendere di imparare a collaborare con gli altri, perché questo esula veramente dal loro modo di essere.

Relazioni

Le relazioni sono un argomento delicato per le nate sotto il segno della Vergine e questo perché spesso fanno fatica a manifestare i loro sentimenti, creando confusione e portando a contrasti che si potrebbero evitare semplicemente con un po’ più di chiarezza. Per fortuna chi le conosce bene e sa come prenderle può vantare un rapporto speciale nel quale le native del segno sanno dare presenza, affetto ed una solidità tali da renderle speciali.

Le cose cambiano un po’ in amore, dove le nate del segno sono indipendenti e più che mai volte a far andare bene un’eventuale relazione. Attive e propositive, quando si innamorano fanno di tutto per mostrare il meglio di se, occupandosi della persona amata e dandogli quanto possono per vederla felice. Come ovvio che sia, il loro carattere non cambia, e basta poco per contrariarle. Motivo per cui sia amici che eventuali partner si troveranno spesso a dover agire con prudenza per evitare di ferirle e di dar via ad una guerra che si rivelerebbe senza fine.

