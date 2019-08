Stasera in tv, venerdì 23 agosto: palinsesto della prima serata

Scopriamo insieme il palinsesto televisivo di questo venerdì 23 agosto. Ecco cosa ci offrono i principali canali in chiaro, un dettagliato elenco dei programmi proposti per la prima serata di questo venerdì.

Agosto sta terminando per lasciare posto alla nuova programmazione di settembre con tutte le novità che il palinsesto televisivo ci offrirà.

Nell’attesa della nuova stagione televisiva scorrete insieme a noi di Che donna i programmi di questo venerdì sera. Sediamoci sul divano, prendiamo il telecomando e decidiamo qual è il nostro programma preferito

Stasera in tv: palinsesto venerdì 23 agosto

Rai Uno: Grand tour d’Italia – Sardegna (Attualità)

Ultimo appuntamento con il viaggio in Italia condotto da Lorella Cuccarini e Angelo Mellone, accompagnati dalle incursioni di Giuseppe Calabrese, in arte “Peppone’.

Rai Due:Frammenti di bugie (Film)

Marissa si sveglia dopo diversi anni dal coma, in cui è caduta dopo in brutto incidente auto. Dopo il risveglio la donna ha frequenti flashback grazie ai quali riesce a scoprire un’amara verità riguardante la morte prematura del figlia, pochi momenti prima che lei entrasse in coma.

Rai Tre: Sole cuore amore (Film)

Un film che parla di una bellissima amicizia tra due giorni di 30 anni, Eli e Vale. Due donne completamente diverse caratterialmente ma legate tra loro da un legame fortissimo che le rende unite come e più di due sorelle.