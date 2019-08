Nella giornata di sabato previsto un meteo instabile lungo tutto lo Stivale con temporali e piogge diffuse. In avvio della prossima settimana di nuovo asciutto.

Ormai dimenticato l’anticiclone africano che aveva portato sul nostro territorio e non solo temperature canicolari, sulla Penisola è tornata a farla da padrone l’instabilità. Se già questo venerdì tra le ore pomeridiane e la sera l’acqua si è presentata diffusamente, domani i temporali scuoteranno più o meno tutte le regioni a partire da metà giornata.

Secondo le più recenti previsioni la prossima settimana tornerà per un breve flash il bel tempo, salvo qualche leggera precipitazione al nord e nel centro-sud durante il pomeriggio.

Le previsioni del 24 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord del Paese avranno a che fare con un clima stabile in mattinata pur con parecchia nuvolosità. Nelle ore pomeridiane invece, previste piogge sulle Alpi centro-orientali e gli Appennini. Acqua alla sera sulle zone di pianura.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali instabilità al pomeriggio con temporali ed acquazzoni anche di natura intensa sugli Appennini. Ombrelli aperti sulle coste alla sera, mentre asciutto di notte altrove. Sulla Toscana instabile al pomeriggio con precipitazioni sulle aree interne e sulle coste centro-settentrionali. Instabilità alla sera. Miglioramenti di notte.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole sereno al mattino, mentre nelle ore pomeridiane sono attesi piogge e temporali sia nelle aree interne peninsulari, sia in quelle insulari. Ancora un po’ di instabilità alla sera prima dell’esaurimento nella notte. Sulla Calabria prevista prevalenza di sole in mattinata. Nelle ore pomeridiane non sono da escludere invece fenomeni a carattere locale anche di natura intensa specialmente sulle aree interne. Temporali ed acquazzoni pure alla sera sulle aree settentrionali e localmente sulle coste. Di notte atteso invece il ritorno del clima asciutto. Tempo instabile durante il pomeriggio sulle zone appenniniche anche la domenica, sebbene gli ombrelli si potranno chiudere in tempi brevi già alla sera quando il maltempo lascerà il passo a cieli limpidi o poco nuvolosi.

Le temperature saranno stabili o in discesa, non fosse per un netto aumento sulle regioni settentrionali.

