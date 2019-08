Stasera in tv, giovedì 22 agosto: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo dei principali canali in chiaro, un dettagliato elenco dei programmi proposti per la prima serata di questo giovedì.

Se pensi ad un po’ di sano relax e divertimento casalingo sia la soluzione alla serata di questa sera CheDonna.it ha ciò che farà al caso tuo.

Di seguito troverai infatti un dettagliato elenco di quanto la televisione ha deciso di proporre per la prima serata di oggi: quale miglior compagnia di un bel film o serie tv?

Scorri allora con noi il palinsesto televisivo e scegli il programma che vuoi vedere questa sera

Stasera in tv: palinsesto giovedì 22 agosto

Rai Uno: Don Matteo – Stagione 11 Episodio 21 – La crepa (Fiction)

Una delle serie più amate seguite nel nostro Paese. Un telefilm che vede protagonisti Terence Hill e Nino Frassica. In questa sere l’11esima stagione di Don Matteo regalerà molte sorprese con la presenza di Carlo Conti nei panni di se stesso e Federico Russo nei panni di un bullo.

Rai Due:La vita segreta di mio marito (Film)

Avery, una donna vedova con un figlio, decide di sposare Alex un uomo che ha salvato dal rapimento proprio il suo bambino. La donna ben presto scoprirà che Alex non è la persona che pensava e che ha un passato a lei oscuro.

Rai Tre: Quello che non so di lei (Film)

Un grandissimo thriller d’autore diretto da Roman Polanski che vede come protagoniste Emmanuelle Seigner ed Eva Green. La storia tratta di una scrittrice che viene perseguitata da lettere anonime. La donna instaurerà un rapporto morboso con una sua fan.