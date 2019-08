Meteo venerdì 23 agosto: brutto tempo un po’ ovunque

Nella giornata di venerdì attese condizioni climatiche di instabilità su buona parte dell’Italia con piogge e temporali. Le temperature massime saranno in caduta libera dall’inizio del weekend

Da questo giovedì le correnti fresche e instabili hanno cominciato a portare un deciso abbassamento delle temperature sullo Stivale e in particolare il ritorno del brutto tempo con piogge e temporali su più settori. Ma se oggi gli ombrelli li hanno aperti soltanto al nord e al centro, domani toccherà pure al meridione.

Per quanto concerne il weekend, secondo le più recenti previsioni l’instabilità si farà sentire diffusamente specialmente al nord e al centro e la colonnina di mercurio sarà in continua discesa nei valori massimi portandosi all’interno o al di sotto delle medie di stagione.

Le previsioni del 23 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare in mattinata con piogge ed acquazzoni sulle zone centro orientali. Nelle ore pomeridiane invece il brutto tempo si focalizzerà sulle Alpi, gli Appennini e le aree vicine. Instabilità prevista pure tra la sera e la notte, in particolare al nord ovest.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali attesa instabilità con piogge a carattere locale già dalle ore mattutine sugli Appennini. Al pomeriggio invece sono previsti acquazzoni e temporali lungo coste tirreniche, con i fenomeni in progressivo esaurimento verso la notte. Sulla Toscana fin dalla mattinata prevista instabilità con acquazzoni e temporali via via più forti nelle aree interne a partire dal pomeriggio. Acqua diffusa anche tra la sera e la notte sin sulle coste.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole prevalenza di sole durante la mattinata. Temporali ed acquazzoni bagneranno invece gli Appennini e le aree interne insulari nelle ore pomeridiane, poi in sconfinamento verso le coste tirreniche. Clima secco invece dalla sera. Sulla Calabria, stabilità e sole al mattino, mentre nelle ore pomeridiane il meteo instabile si farà sentire soprattutto nell’entroterra e nelle coste tirreniche con temporali ed acquazzoni. Asciutto tra la sera e la notte con cieli limpidi o con poche nubi.

Le temperature saranno stabili o in discesa sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

