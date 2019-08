Distacco della placenta: sintomi e rischi per la madre – VIDEO

Distacco della placenta: i sintomi e i rischi che la madre può accusare. Prevenire è conoscere la causa – VIDEO

Il distacco della placenta è un fenomeno grave che, se preso in tempo, non porta a conseguenze devastanti. Ma bisogna riconoscerne i sintomi, ecco perché è importante che la futura madre s’informi su quali sono le cause e i rischi

Uno dei sintomi noti del distacco della placenta è il sanguinamento vaginale, così come le vertigini e una forte nausea. Segui il video per scoprire tutti i sintomi e come intervenire

