Andrea Ippoliti chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Andrea Ippoliti è noto nel mondo dello spettacolo per la sua relazione con Nathalie Caldonazzo. Purtroppo sul suo conto non possiamo ancora informazioni poiché sembra essere molto riservato e attento alla sua privacy. Infatti non sappiamo ne dove sia nato ne quale sia la sua età.

Andrea Ippoliti ha un account su Instagram che pero risulta essere completamente privato, quindi non è possibile vedere cosa condivide o ricavare informazioni che lo riguardano. Conta 840 followers e 467 post, se volete seguirlo il suo profilo ufficiale è questo qui. Su Facebook e su Twitter non risulta avere profili attivi quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage.

Andrea Ippoliti: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Andrea Ippoliti sappiamo che ha una compagna, si chiama Nathalie Caldonazzo. La loro relazione va avanti da tre anni, è iniziata nel 2016, e da allora la curiosità sul fidanzato della showgirl è aumentata vertiginosamente. Tuttavia lui non ha voluto accontentare la curiosità dei fan e ha preferito mantenere le informazioni sul suo conto private.

Sulla sua compagna sappiamo che ha avuto una figlia, Mia, dal suo ex compagno, Riccardo Sangiuliano, ed è anche famosa per essere stata fidanzata con Massimo Troisi fino alla sua morte.

Andrea Ippoliti: carriera

Sulla carriera e la vita privata di Andrea Ippoliti purtroppo non abbiamo notizie e dettagli al riguardo. Nel 2019 decide di partecipare, insieme alla sua compagnia Nathalie Caldonazzo, a Temptation Island Vip per mettere alla prova il loro rapporto.

Oltre lui e la sua compagna gli altri protagonisti di questa edizione sono: Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano “Er Faina” e Sharon, Anna Pettinelli e Stefano Macchi

