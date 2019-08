Scopri quali sono i segni dello zodiaco che rischiano di ritrovarsi da soli e di soffrire in modo incredibile la solitudine.

Sentirsi soli è uno stato d’animo che fa paura a molti e che può rendere davvero tristi. L’essere umano è fatto per interagire con gli altri, costruire rapporti, informarsi, parlare e confrontarsi e la mancanza di persone vicine o di persone care pronte a donare il proprio affetto può diventare una cosa spiacevole e in grado di rendere particolarmente tristi le giornate. Quando si parla di solitudine si pensa sempre a quella dell’animo, quella che fa sentire soli anche tra mille persone. Così, tante volte, si tende a sottovalutare il fatto che a volte si può essere soli davvero, senza nessuno da chiamare o con cui parlare quando si ha bisogno di conforto. Questa condizione, però, se alcune volte non è voluta, tante altre può essere figlia di atteggiamenti sbagliati che col tempo portano gli altri a prendere le distanze. Un problema che sarebbe quindi facile da risolvere se solo si avessero tempo e voglia per riconoscerlo e porvi rimedio. Oggi, quindi, dopo aver visto quali segni zodiacali sono già pronti per la nuova stagione e che tipo di amica c’è dietro ogni segno zodiacale, scopriremo quali sono i tre segni dello zodiaco destinati a restare da soli e cosa dovrebbero cambiare per mutare il percorso che forse hanno già intrapreso senza rendersene conto.

Segni zodiacali e solitudine: Ecco quelli potenzialmente a rischio.

Il segno zodiacale della Vergine

I nati sotto il segno della Vergine rischiano di soffrire di solitudine per via dei loro modi di fare. Acuti e brillanti hanno il particolare difetto di parlare spesso senza filtri, dichiarando apertamente i difetti che trovano in cose o persone. Inutile dire che queste ultime possono prendersela facilmente specie quando pur parlando non riescono a trovare un confronto costruttivo. Se a ciò uniamo che i nativi del segno sono anche testardi e abituati a restare sempre nelle loro posizioni, il rischio che gli altri si allontanino è più che presente. Se non vogliono correre il rischio di restare soli, quindi, i nativi del segno devono imparare un po’ di empatia e criticare gli altri solo se viene chiesto loro un giudizio, cercando anche in quel caso di farlo scegliendo le parole più adatte. Una cura nei modi di fare o anche solo lo sforzo di provarci possono fare una sostanziale differenza.

Il segno zodiacale del Capricorno

I nativi di questo segno sono così presi da se stessi e dal lavoro che spesso e volentieri mettono da parte i loro cari e tutto senza neanche accorgersene. Seppur presenti fisicamente, non riescono a dare sempre il sostegno emotivo loro richiesto e questo, alla lunga, può pregiudicare i rapporti portandoli a restare sempre più soli. Per evitare ciò non è richiesto chissà quale impegno, basta preoccuparsi un po’ di più dei sentimenti di chi li circonda, presenziare a più eventi ai quali si viene invitati ed esserci con la mente quando gli altri gli parlano. In questo modo riusciranno a mantenere dei rapporti sani e felici senza pregiudicare l’efficienza sul lavoro o la possibilità di portare a termine i tanti impegni dei quali si circondano. Dopotutto per dedicarsi agli altri non è necessario chissà quanto tempo e basta un po’ di impegno ogni giorno per ottenere ottimi risultati e non correre il rischio di restare da soli.

Il segno zodiacale dei Pesci

I nativi dei Pesci sono persone che soffrono la solitudine per via della loro sensibilità e, proprio per via di quest’ultima, rischiano di isolarsi dal resto del mondo. Se il loro intento è quello di non causare disturbo agli altri, risolvendo da soli i problemi personali o i momenti di tristezza, chi li circonda non capirà mai questa loro scelta, scambiando il loro chiudersi in se stessi per un tentativo di allontanarsi. Questo, con il tempo può portare molti rapporti a concludersi o a finire in una sorta di limbo dal quale è difficile uscire. E se si considera che i Pesci, sempre per il loro modo di vedere le cose, raramente arriveranno a chiedere aiuto, è facile desumere come possono correre il rischio di trovarsi da soli. La soluzione? Essere più egoisti e dichiarare quando si sta male. Gli altri lo capiranno, accetteranno la cosa e proveranno a fare qualcosa. Non è detto che ciò aiuterà i nativi del segno a sentirsi meglio ma di certo eliminerà il rischio di restare da soli, aumentando così la solitudine.