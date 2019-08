Una crema mani corposa, idratante e nutritiva che si prepara con ingredienti naturali e che regalerà una pelle vellutata e morbida.

Una crema nutriene e riparatrice per le mani, perfetta da applicare ogni giorno che si porrà preparare con ingredienti naturali e semplicemente reperibili. Le mani vengono sottoposte ogni giorno allo stress di freddo, caldo, detersivi, e altri fattori che causano secchezza alla pelle, per questo un buon trattamento è il segreto per averle sempre bellissime e sane.

Una crema ricca di burri, oli vegetali e cera d’api, perfetta da applicare sia alla sera che al mattino e da rinnovare all’occorrenza con un bel massaggio. Anche le unghie saranno nutrite e rinforzate dall’azione sinergica di tutti gli ingredienti utilizzati nella preparazione della crema.

Come preparare una crema mani idratante e nutriente

Per preparare 100 grammi di crema mani, avrete bisogno di:

52 grammi di olio di mandorle dolci

20 grammi di burro di cacao (sostituibile con burro di karitè)

20 grammi di infuso di camomilla (o acqua distillata)

8 grammi di cera d’api

30 gocce di olio essenziale di lavanda ( o altro olio essenziale a piacere)

Preparare la crema non sarà difficile e potrete conservarla in un barattolino in plastica o in vetro. La sua texture sarà soffice e facilmente spalmabile e si lascerà assorbire dalla pelle in modo piacevole. Non vi resta che guardare il video tutorial!

