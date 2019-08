L’ultimo messaggio di Francesca De André sui social fa sperare i suoi fans. Forse con Genaro non è ancora tutto perso.

Sono passate quasi due settimane da quando Gennaro Lillio e Francesca De André hanno messo fine alla loro storia. Un ultimo capitolo che nessuno dei due ha mai spiegato e per questo ai loro fans è sembrato tutto strano.

Ma oggi ci sono novità in arrivo sulla storia d’amore nata al Grande Fratello 16? Forse sì, anche se è presto per dirlo. Da una parte ci sono le certezze, come il fatto che Gennaro e Francesca da allora non si sono più visti e nemmeno parlati direttamente. Però, a distanza, si stanno mandando diversi messaggi. E gli ultimi sembrano fare pensare che possa esserci almeno la speranza di riprovarci e ripartire da dove hanno lasciato.

L’ultimo indizio ancora una volta arriva dal web. Francesca De André infatti poco fa ha pubblicato un post che non ha un bersaglio preciso, ma intanto sta facendo molto discutere: “L’amore – queste le parole della De André su Instagram a commento di una foto molto sensuale – non chiede. Dona. Non è orgoglioso. Perdona. Non scappa. Cerca. Vuole l’errore. Non è perfezione. È crescere”. Poi l’ha accompagnato con hashtag come #love #is #love #something #uncontrollable#something #we #cant #live #without#sorridere.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Francesca De André con Gennaro non è tutto finito

L’ex gieffina insomma fa capire che lei senza amore non riesce a vivere. E ha anche voglia di ritrovare quel sorriso che negli ultimi giorni ha perso. Il nome di Gennaro non lo fa mai, non l’ha fatto nemmeno quando hanno rotto. Però molti hanno visto in questo post una richiesta d’aiuto. Se Lilli decidesse di mettere da parte le sue convinzioni attuali, insieme potrebbero fare un passo uno verso l’altro.

La De André ha riconosciuto che l’orgoglio a volte può essere nemico dell’amore, ma se la volontà è comune, insieme si possono fare grandi cose. E non c’è nemmeno di mezzo un ritorno di fiamma con il suo ex,. Giorgio Tambellini. Qualche giorno fa infatti la figlia d’arte ha chiarito perché é tornata a seguirlo sui social. Non le andava giù che la loro rottura si fosse consumata nella Casa del GF 16 davanti alle telecamere e senza poter chiarire. Non sembra voler tornare sui propri passi ma non ha nemmeno intenzione di stare senza vederlo un’ultima volta.

Per lei sarà il modo di metterci definitivamente una pietra sopra. E a quel punto sarà libera di dare il suo amore a chi lo merita. Come Gennaro Lillio, sempre che il personal trainer napoletano abbia ancora voglia di rimettersi in gioco. Per voi come andrà a finire?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI