La dieta non serve tanto per la prova costume, che vale solo in certi mesi dell’anno, quanto per la nostra salute. Ma non possiamo essere sempre a dieta perenne.

Dieta, non grazie. Esistono tanti comportamenti intelligenti, a tavola come nelle abitudini quotidiane, che aiutano a tenere sotto controllo il peso. Se ci sono problemi o esigenze particolari, allora serve un dietista o un nutrizionista. Se invece vogliamo semplicemente essere in forma e non mettere su chili, basta seguire uno schema.

potrebbe interessarti: Dieta cinque cattive abitudini che fanno ingrassare

Uno dei consigli migliori è quello di mangiare spesso, ma poco. Abituiamoci a seguire lo schema dei cinque pasti quotidiani, spuntini compresi, per regolare il nostro metabolismo e attenuare il senso di fame.

Certo, se stiamo a casa è più facile, ma quando siamo in giro per lavoro o per piacere dovremo sforzarci un attimo. Molti specialisti insegnano che la vera dieta è quella di rispettare uno stile di vita sano e intelligente.

Se vuoi restare sempre aggiornata sulle diete e sulle strategie per mantenerti sempre in forma CLICCA QUI!

No alla dieta, ecco le regole per stare sempre bene

Ecco quindi quattro semplici regole da seguire, che valgono per tutti e a tutte le età.

Proteine, le numero uno

Non facciamo mai mancare e proteine della carne, del pesce e delle uova. Servono principalmente per attenuare il senso della fame, aiutano i muscoli ad essere sempre tonici, sostengono la massa magra

Le fibre sono indispensabili



Cercatele dappertutto, tanto sono facili da trovare. Di fibre infatti sono ricche la frutta, la verdura, tanti cereali integrali e i prodotti da loro derivati. Le fibre funzionano bene per regolare al meglio l’intestino. Inoltre, particolare che non guasta, danno un senso di sazietà rallentando anche l’assorbimento di zuccheri e grassi.

I grassi buoni fanno anche bene



Gli acidi grassi essenziali, a cominciare dagli Omega 3 che si trovano in grande quantità ad esempio nel pesce azzurro (che costa anche poco), nella frutta secca con il guscio, nei semi oleosi.

Sono alleati ideali per la linea e quindi la salute. Inoltre favoriscono la corretta circolazione del sangue, combattendo ritenzione idrica, gonfiore e cellulite.

In cucina, usate le spezie

La cucina italiana le sfrutta ancora poco, ma in realtà le spezie sono essenziali nel cibo e per stare bene. Danno più sapore, ma non aumentano il carico calorico e quindi aiutano a mantenere la linea. Possono tranquillamente sostituire il sale e lo zucchero senza effetti collaterali.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Cosa mangiare per ridurre il senso di fame

Leggi anche -> Estate: i cibi da scegliere per far bene all’umore