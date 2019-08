Damiano Coccia chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Damiano Coccia è un operatore ecologico di 31 anni, è nato nel 1988 a Roma. Lui è conosciuto sul web con il nome de ‘Er Faina’ per i video di denuncia nei quali commenta ed esprime la sua opinione su fatti di cronaca, personaggi famosi e programmi televisivi.

Il nome del romano diventa noto nel mondo del gossip per la sua partecipazione nella seconda edizione di Temptation Island Vip, il reality di Canale 5 in cui celebrità del mondo dell’intrattenimento mettono alla prova la stabilità di coppia, fra tentatori e tentazioni. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui!

Nome: Damiano Coccia

Età: 31 anni

Data di nascita: 1988

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: /

Titolo di studio:

Professione: operatore ecologico

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook Twitter

Damiano Coccia: Instagram

Damiano Coccia è molto attivo sui social, il suo profilo Instagram conta 847mila followers e solo 200 post. Sul suo account ama condividere foto insieme ad amici e parenti ma anche foto e video che riguardano la sua passione e il suo lavoro. Sul web è possibile trovare diversi profili che rimandano al suo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 31enne ha anche un profilo su Facebook, conta oltre 1milione followers, qui è solito condividere video di denuncia e protesta, potete trovare il suo account qui. Su Twitter non è molto attivo infatti condivide pensieri e foto in modo sporadico suo ultimo post risale a luglio, il suo account è questo.

Damiano Coccia: vita privata

Damiano Coccia è fidanzato con Sharon Macri. Lui ha annunciato a tutti la loro relazione attraverso uno scatto postato su Instagram in compagnia della sua dolce metà mentre le tiene la testa tra le mani e la bacia, il tutto con il Colosseo come sfondo.

La didascalia della foto recita: “Chi è, chi non è… non è nessuno ha 200 follower, fa un lavoro umile dietro un bancone di una pizzeria, sà badare alla casa, non pretende nulla, se le regali una caramella ti dice grazie 100 volte! Io non lo so come andrà a finire, ma lei mi ha ridato la speranza di credere che le brave ragazze esistono ancora!”

Damiano Coccia: carriera

Damiano Coccia è un’operatore ecologico e uno star del web. Lui, partendo da YouTube per poi approdare su Facebook, si è fatto conoscere per i suoi video di denuncia rivolti principalmente ai personaggi del mondo dello spettacolo ed ai politici. Nel 2016 debutta nel mondo dell’editoria pubblicando il suo libro A regà bongiorno’, il saluto usato per dare il benvenuto ai seguaci nei suoi video.

Nel 2017 appare per la prima volta in televisione nel programma Avanti un altro, nel quale ha il compito di interrogare i concorrenti sul suo animale totem, la faina. Mentre ad aprile del 2019 è stato vittima di un terribile scherzo delle Iene. Nell’agosto dello stesso anno viene annunciata la sua partecipazione a Temptation Island Vip, ma la sua presenza non è stata presa di buon occhio da molti vip tra cui Francesco Chiofalo.

