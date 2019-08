I costumi da bagno per donne over 50, come sceglierli

Arriva l’estate e la prova costume ci terrorizza, scopriamo quali sono i modelli dei costumi da bagno per le donne over 50

Fonte: Istock-Photos

Alcune donne over 50 hanno un pò di imbarazzo a mostrarsi in costume, non tutte sono fiera del proprio corpo. Talvolta le cicatrici, le smagliature che fanno parte della propria storia, si notano di più quando siamo è mare.

Però se si indossano determinati modelli di costume, si possono nascondere qualche segno del tempo. Il modello di costume da bagno per donne over 50 da indossare dipende molto dalle forme, sono tanti gli outfit da spiaggia che si possono scegliere. Molti stilisti hanno creato modelli di costumi da bagno ideali per fasciare le parti del corpo che hanno smagliature, anche i modelli contenitivi. Scopriamo quali sono e quelli più adatti alle proprie esigenze.

Costumi da bagno per donne over 50: come nascondere la pancia e le maniglie dell’amore

Dopo i 50 anni, l’età avanza e la pelle dell’addome di solito si rilassa, a meno che non si pratica uno sport e si fanno gli addominale ogni giorno. In questi casi il costume più adatto è quello intero. Le donne over 50 che vogliono nascondere la pancia, di solito tendono a scegliere il costume intero, i colori da preferire sono quelli scuri come:

nero

bordeaux

blu

verde bottiglia

I costumi a fantasia non sono consigliabili perchè talvolta evidenziano la pancia, a meno che non si scelgono quelli a righe, soprattutto se si trovano posizionate nella zona dei fianchi. I costumi a righe creano un effetto ottico, i fianchi sembreranno più snelli e le rotondità non si evidenziano tanto. La scelta può ricadere anche su modelli a tinta unita con qualche fantasia o dettaglio sul décolleté.

Il bikini che modella il seno

Il seno si può mostrare senza alcuna vergogna anche dopo i 50 anni, un pò come accade nella scelta degli abiti scollati che si possono indossare ogni giorno. Il costume per le donne over 50 che modella il seno deve essere sicuramente confortevole e deve essere modellante e contenitivo soprattutto se il seno è prosperoso.

Le donne over 50 che preferiscono un’abbronazatura quasi integrale fanno ricadere la scelta sul bikini. Vediamo come sceglierlo il modello superiore in base al seno:

seno taglia quarta: quindi un seno abbondante che tende tende a stare basso, il push-up è quello più indicato, in modo da spingere la scollatura verso l’alto;

seno taglia terza: si può optare la scelta sui reggiseni che hanno i ferretti e che garantiscono al seno forma e sicurezza.

Per quanto riguarda lo slip, la scelta ricade su quelli a vita alta ma si può scegliere tra due modelli:

slip a vita alta: indicato alle donne che hanno la pancia più rilassata.;

slip a vita alta con i volant: per le donne che hanno sempre l’addome più rilassato ma un pò romantiche che vogliono un costume più insolito e che segue la moda.

Il costume per nascondere la cellulite

Le gambe delle donne over 50 tendono a perdere elasticità, soprattutto se non si pratica alcun tipo di sport ed inizia ad evidenziarsi la cellulite. I costumi donne over 50 più adatti in caso di cellulite sono sia quelli interi che i bikini, perchè in entrambi i casi si nota ugualmente.

Sicuramente la scelta degli slip contenitivi, che hanno anche delle fasce laterali sono i più adatti in questo caso. Si può optare la scelta di un pareo o copricostume quando decidiamo di fare una lunga passeggiata sul bagnasciuga. Anche se può sembrare banale ricordarlo, il copricostume deve essere abbinato necessariamente al costume indossato!

Se il costume che si indossa è monocolore, possiamo far ricadere la scelta del pareo o copricostume anche su un tessuto a fantasia, come i pois, le fantasie animalier o addirittura quelle floreale.

Se il costume è a fantasia, il copricostume deve essere monocolore colore che si intona al beachwear.

Il tankini un costume un pò insolito

Il tankini è il giusto compromesso tra un bikini e il costume intero è un modello scelto da tante donne over 50 per nascondere le piccole imperfezioni. Questo costume è costituito da una canotta con un pantaloncino realizzata con lo stesso tessuto dei costumi.

Si tratta di un beachwear molto coprente, ci sono diversi modelli come:

monospalla

olimpionici

svolazzanti sulla pancia

arricciate

Le donne che scelgono il tankini non è per seguire letendenze del momento, ma solo per nascondere rotolini e imperfezioni.

