Cellule staminali da cordone ombelicale: perché è importante conservarle. Tutti i pro e i contro, i costi e le malattie che si possono curare

È sempre più evidente l’importanza delle cellule staminali per il trattamento di numerose malattie. Ecco perché sempre più coppie in attesa di un bimbo si trovano a decidere cosa fare del cordone ombelicale del proprio figlio, che contiene al suo interno una popolazione eterogenea di staminali. In Italia esistono due possibilità: la donazione del cordone ombelicale o la conservazione del sangue cordonale ad uso familiare presso banche estere. Ma perché queste cellule sono così importanti? Quali sono le loro caratteristiche e potenzialità? Scopriamolo insieme capendo anzitutto cosa sono le cellule staminali da cordone ombelicale e perché è utile conservare il sangue da cordone ombelicale. I pro i contro, i costi e le malattie che queste cellule riescono a guarire.

Cellule staminali da cordone ombelicale o “sangue cordonale”: cos’è?

Quando il cordone ombelicale viene tagliato, dopo la nascita del bambino, permane del sangue nei vasi sanguigni della placenta e nella porzione di cordone ombelicale ad essa attaccata. Dopo la nascita, il neonato non ha più bisogno di questo sangue extra che è chiamato sangue del cordone ombelicale o, in breve, “sangue cordonale”. Le cellule staminali del sangue sono cellule, non ancora completamente differenziate, da cui originano gli elementi corpuscolati del sangue: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.

Queste cellule sono in grado di rigenerare il midollo osseo nei casi in cui è stato danneggiato in seguito a malattie come aplasie midollari, esposizione a radiazioni ionizzanti o a trattamenti chemio e/o radioterapici per la terapia di tumori.

La difficoltà di reperire un donatore compatibile per alcuni pazienti o la necessità di un intervento terapeutico rapido hanno portato alla ricerca di fonti di cellule staminali emopoietiche alternative al midollo.

L’osservazione che il sangue placentare contiene cellule staminali emopoietiche ha indotto studi e sperimentazioni, che hanno confermato la possibilità di utilizzare il sangue prelevato dal cordone ombelicale come fonte alternativa di staminali emopoietiche a scopo di trapianto.

Le cellule staminali da cordone ombelicale sono perfettamente in grado di ricostituire un midollo osseo dopo la sua distruzione in seguito a trattamento radio-chemioterapico.

Il sangue cordonale raccolto subito dopo il parto contiene cellule staminali con relativa immaturità immunologia, il cui utilizzo spesso permette di superare, le tradizionali barriere di compatibilità consentendo di effettuare il trapianto anche tra persone non perfettamente compatibili, come invece è necessario per le staminali emopoietiche da adulto.

Cellule staminali: 3 gruppi e 3 caratteristiche

Innanzitutto le cellule staminali possiedono 3 caratteristiche di base molto importanti ai fini di utilizzi terapeutici:

sono indifferenziate, cioè senza un’identità già definita,

cioè senza un’identità già definita, si autorinnovano dando origine ad altre cellule staminali

dando origine ad altre cellule staminali sono in grado di generare tutte le tipologie cellulari presenti nell’organismo adulto.

Le staminali costituiscono inoltre una popolazione molto ampia e si possono suddividere in tre gruppi, in base alle diverse capacità replicative:

Cellule staminali adulte (Totipotenti) : popolazione di staminali in grado di originare tutte le tipologie cellulari presenti nell’individuo adulto comprese quelle dei tessuti extraembrionali.

: popolazione di staminali in grado di originare tutte le tipologie cellulari presenti nell’individuo adulto comprese quelle dei tessuti extraembrionali. Cellule staminali embrionali (Pluripotenti) : staminali che possono generare ogni cellula dell’individuo escluse quelle degli annessi extraembrionali.

: staminali che possono generare ogni cellula dell’individuo escluse quelle degli annessi extraembrionali. Cellule staminali cordonali (Multipotenti): cellule staminali che possono dare vita a diversi tipi cellulari in grado di svolgere una sola funzione specifica. A questa famiglia appartengono, per esempio, le cellule ematopietiche, le staminali del sangue che danno origine a tutte le cellule della linea ematica ma non a quelle del cervello o delle ossa.

Le cellule pluripotenti presenti nell’embrione, la cui raccolta costituisce però un grave problema etico poiché prevede la distruzione dello stesso embrione.

Le cordonali sono cellule staminali multipotenti presenti nel cordone ombelicale di ogni nuovo nato e possono essere raccolte dopo il parto in modo sicuro e indolore.

Le staminali adulte, infine, sono cellule presenti virtualmente in ogni tessuto e organo dell’organismo umano. Le più importanti sono le staminali ematopoietiche, cioè del sangue, e quelle mesenchimali, che possono dare origine diverse tipologie di cellule come quelle della cartilagine o dell’adipe.

Tutte queste caratteristiche hanno portato gli studiosi a definire le cellule staminali un patrimonio biologico, potenzialmente in grado di generare ogni organo e tessuto umano.

La raccolta delle cellule da cordone ombelicale: come avviene

Una volta nato il bambino, il cordone ombelicale viene clampato. Il sangue residuo nel cordone ombelicale e nella placenta non è più necessario né al bambino né alla mamma. A questo punto, il sangue cordonale può essere raccolto sia prima che dopo l’espulsione della placenta; questa tempistica dipende dalle procedure in uso presso l’ospedale. Se il sangue cordonale non viene raccolto per essere conservato, viene gettato e smaltito come il resto dei prodotti biologici in accordo con le indicazioni nazionali e internazionali. Il sangue cordonale è raccolto in una sacca sterile, che è denominata unità di sangue cordonale. Al fine di raccogliere un numero di cellule sufficiente per un trapianto è necessario raccogliere un volume adeguato di sangue (alcuni paesi raccomandano un minimo di 70 ml). La sacca viene poi inviata ad una banca del sangue cordonale dove vengono eseguiti alcuni esami e controlli (conta cellulare, assenza di malattie trasmissibili, tipizzazione HLA). Tuttavia, molte unità raccolte non vengono conservate perché non contengono abbastanza cellule o sangue per eseguire un trapianto.Quando l’unità di sangue cordonale è considerata idonea a scopo di trapianto, viene attribuito un codice identificativo e viene conservata in una banca. Normalmente le unità di sangue cordonale sono conservate in azoto in fase liquida (− 196 °C) o in vapori di azoto (− 150 °C). Le unità raccolte e conservate nelle banche pubbliche vengono inserite in un registro nazionale e messe a disposizione dei pazienti.

La raccolta del cordone ombelicale può essere ritenuta indolore e non è affatto invasiva. La procedura viene applicata in maniera sicura sia per il neonato che per la madre. I trattamenti con le cellule staminali prelevate dal cordone ombelicale non per forza devono richiedere una compatibilità del 100%, quindi le cellule possono essere utilizzate anche per le cure di membri di un’intera famiglia.

