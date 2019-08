Stasera in tv, martedì 20 agosto: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo per la prima serata, dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro ti proporranno.

Avete già deciso come trascorrere questa serata? Noi voi vi diremo cosa questa sera potrete vedere se deciderete di concedere un po’ di relax.

Di seguito noi di CheDonna.it ti offriamo l’elenco dettagliato di quanto la tv ha deciso di proporre per la prima serata di oggi: quale miglior compagnia di un bel film o serie tv?

Scorri allora con noi il palinsesto televisivo e scegli il programma che più ti aggraderà.

Stasera in tv: palinsesto martedì 20 agosto

Rai Uno: Il professor Cenerentolo (Film)

Un film con uno degli attori italiani più amati. Leonardo Pieraccioni. Interpreta Umberto, un manager che per evitare il fallimento della sua ditta ha tentato una rapina in banca. Un tentativo che gli è costato 4 anni di carcere. A fine pena, viene mandato a lavorare biblioteca del paese. Qui farà un incontro che gli sconvolgerà la vita, quello con Morgana (Laura Chiatti).

Rai Due: Squadra Speciale Cobra 11 – Stagione 23 Episodio 2 – Il clan Badu (Telefilm)

Semir e Paul assistono ad un omicidio proprio mentre si trovano all’interno di una una scuola di Polizia. In questa stessa scuola studia anche Dana.

Rai Tre: Big Wedding (Film)

Film con un gran cast: troviamo infatti attori come Diane Keaton, Robert De Niro e Susan Saradon. Elle (Diane Keaton) dopo dieci anni torna nella sua casa . La donna aveva abbandonato il paese dopo che il marito l’aveva tradita con la migliore amica. Ora torna per il matrimonio del figlio adottivo. Proprio per fare un piacere al figlio durante la cerimonia, i giorni precedenti e successivi dovrà fare finta di essere qncora sposata con il marito.