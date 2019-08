Meteo mercoledì 21 agosto: il caldo africano è finito

Nella giornata di mercoledì attese condizioni climatiche instabili sulle regioni del nord con possibili piogge e temporali. Al centro e al sud prevalenza di sole con temperature calde ma gradevoli.

Questo martedì si è definitivamente conclusa l’estate all’insegna delle temperature al di sopra dei 38 °C, protagonista specialmente sulle zone del centro sud. L’alta pressione infatti cederà il passo alle correnti di aria fresca e instabile, motivo per cui domani al settentrione le piogge e i temporali la faranno da padrone. Cieli sereni invece nel meridione.

Secondo le più recenti previsioni da giovedì l’anticiclone sarà del tutto scomparso dalla nostra Penisola e una perturbazione colpirà soprattutto il nord e il centro. Nessuna buona nuova neppure per il weekend quando l’instabilità si farà sentire in particolare al pomeriggio e alla sera.

Le previsioni del 21 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord dello Stivale avranno a che fare con dell’instabilità sin dalle prime ore del mattino, con probabili temporali ed acquazzoni a partire dal Piemonte, dalla Lombardia e dal Trentino Alto Adige. Tra la sera e la notte acqua pure verso le pianura, con fenomeni importanti nelle aree occidentali.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali previsti spazi di sereno ampi al mattino. Tra la sera e la notte invece addensamenti a carattere locale sugli Appennini dove non si escludono delle precipitazioni. Stabilità durante la notte con nuvole sparse specialmente sul versante tirrenico. Sulla Toscana stabilità in mattinata con cieli limpidi o al più poco nuvolosi. Nelle ore pomeridiane acquazzoni a carattere locale sulle aree interne appenniniche. Fenomeni in dissoluzione alla sera con spazi di sereno ampi e qualche nuvoletta.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole stabilità con prevalenza di sole durante il giorno non fosse per degli addensamenti nelle regioni interne. Tra la sera e la notte sereno sui settori peninsulari e su quelli insulari. Sulla Calabria stabilità e sole durante il giorno eccetto degli addensamenti innocui sui rilievi specialmente nelle ore pomeridiane. Cieli in prevalenza sereni tra la sera e la notte.

Le temperature minime saranno stabili, mentre le massime dovrebbero calare.

