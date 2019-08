Le previsioni del tempo nelle prossime ore, con qualche anticipazione per quanto riguarda i giorni che verranno. Cosa ci aspetta?

Ormai anche il mese di agosto si appresta a terminare. Restano le ultime due settimane: quella dal 20 al 25 e quella dal 26 al 31. Vediamo cosa debbono aspettarsi gli italiani, dal punto di vista climatico e metereologico, nelle prossime ore. Così da capire come regolarsi per i restanti piani estivi che ciascuno avrà organizzato.

Al nord sono previste condizioni di maltempo sulle aree alpine e prealpine con deboli precipitazioni a prevalente carattere temporalesco o di rovescio, in intensificazione serale sui rilievi settentrionali di Piemonte e Lombardia, dove assumeranno localmente anche carattere di forte intensità. Altrove cielo generalmente sereno a parte velature su settore pedemontano e pianura padana settentrionale.

Nella parte centrale dell’Italia, invece, ci sarà meno da tribolare: si prevede tempo stabile e soleggiato, con qualche accenno di nuvolosità ma soltanto nelle ore tarde della serata. A spazzare l’eventuale umidità, con qualche timido rovescio.

Per quanto riguarda il sud, il cielo sarà limpido e terso la mattina. Più complicata la situazione pomeridiana, in cui sarà presente qualche isolato e innocuo annuvolamento sui rilievi maggiori.

Temperature minime in lieve aumento, massime in rialzo sulla Campania, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia

Le temperature minime saranno in lieve aumento, in particolare su triveneto, regioni tirreniche, Marche, rilievi abruzzesi e Salento. In forte rialzo le massime, invece, per quel che riguarda Lombardia settentrionale, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, regioni centrali tirreniche, Umbria e nord Campania. Lieve diminuzione in Valle D’Aosta e Piemonte.

Dando un’occhiata ai venti, che sono deboli e variabili, più che altro a regime di brezza, possiamo notare locali rinforzi serali sulle aree alpine di Piemonte settentrionale e Lombardia. Infine i mari: da mosso a molto mosso il canale di Sardegna. Da poco mossi a mossi il tirreno meridionale ad ovest e lo stretto di Sicilia. Calmi o poco mossi i restanti bacini.

Meteo: panoramica dei prossimi giorni, in Italia cielo sereno con qualche timido annuvolamento

Nei prossimi giorni dovrebbe, invece, esserci un cielo sereno con la possibile presenza di annuvolamenti. Eccezion fatta per le aree interne e montuose, dove trionferà il sole. Bel tempo anche al sud, dove però sono attesi sbalzi di temperatura considerevoli e alcune precipitazioni. Soprattutto a metà settimana. L’estate sta finendo, diceva una famosa canzone, ma qualche accenno di serenità è ancora concesso. Venti poco mossi, leggera brezza che mette tutti d’accordo. O quasi. Umidità nella norma, con qualche picco nelle regioni centrali.

