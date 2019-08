I lupini sono dei legumi molto consumati fin dall’antichità, ma non tutti conoscono le potenziali proprietà. Scopriamole insieme

I lupini, sono dei legumi conosciuti fin dai tempi dei Maya degli Egizi, per diversi anni sono stati coltivati per migliorare il terreno, in quanto sono ricchi di azoto. Forniscono un un apporto proteico, infatti vengono utilizzati nelle diete vegane, perchè, essendo ricchi di proteine, possono sostituire tranquillamente carne e uova.

Inoltre è un alimento privo di glutine, che ha un basso indice glicemico, ideale quindi anche per chi soffre di diabete, scopriamo quali sono le proprietà e i benefici.

Lupini: benefici e proprietà

I lupini hanno diverse proprietà benefiche :

ricchi in proteine: come la soia, la carne e le uova, è’ un alimento ideale per i vegani e i vegetariani;

come la soia, la carne e le uova, è’ un alimento ideale per i vegani e i vegetariani; fibre : ne contengono tante, aiutano ad eliminare le tossine dall’intestino, depurando l’organismo;

: ne contengono tante, aiutano ad eliminare le tossine dall’intestino, depurando l’organismo; fonte di vitamine: come la vitamina A, B e C;

come la vitamina A, B e C; sali minerali: come il potassio, calcio, ferro e manganese;

come il potassio, calcio, ferro e manganese; migliorano il metabolismo;

inoltre proteggono il cuore;

ha un basso indice glicemico: ideale per chi soffre di diabete;

ideale per chi soffre di diabete; aumenta la sazietà: grazie alla presenza di fibre;

grazie alla presenza di fibre; abbassa il livello di LDL(colesterolo cattivo);

Se si associa il consumo dei lupini, ricchi in ferro, con la vitamina C favorisce l’assorbimento del ferro.

Dove acquistarli

I lupini si possono acquistare in tutti i negozi di alimentari e supermercati, si vendono già cotti, talvolta si possono acquistare anche secchi. E’sconsigliabile la cottura domestica, in quanto non è facile eliminare la lupinina, che è una sostanza tossica che non si toglie facilmente, occorre solo la salamoia o un’intensa bollitura.

Infatti nei supermercati i lupini si vendono in vasche contenete abbondante acqua salata. In passato i marinai li conservavano direttamente nell’acqua del mare.

Prima di consumarli a tavola è preferibile sciacquarli accuratamente altrimenti possono far innalzare i livelli di pressione sanguigna.

Controindicazioni

Consumare in quantità eccessive i lupini creano un gonfiore intestinale, quindi è preferibile non esagerare. Le persone che sono allergiche al lupino non dovrebbero mangiarlo, anche se si allergici ai piselli, lenticchie e soia.

In questi casi è consigliabile ascoltare il parere di un medico, prima di consumarli.

La reazione allergica, può causare diversi sintomi:

eruzioni cutanee

dolori addominali

difficoltà respiratorie

shock anafilattico

Consumare frequentemente i lupini in salamoia non è indicato nei soggetti che hanno problemi di ipertensione o cardiaci, in quanto sono molto salati. Mangiare i lupini in modo smisurato può causare:

indigestione

dolori addominali

diarrea

Come consumarli

Se si acquistano lupini già pronti, potete preparare delle gustose polpette vegetali, è consigliabile aggiungere il miglio o altri cereali o dei funghi.

In alternativa potete cucinare delle zuppe, o arricchire delle fresche insalate fredde con e di verdure o cereali.

Si può preparare anche un hummus di lupini, ecco gli ingredienti:

300 grammi di lupini in salamoia

metà limone

lo scalogno

la paprika dolce

i semi di sesamo

olio, sale e pepe

Tutti questi ingredienti vanno tritati, si trasferisce questa crema in una terrina e si serve con dei crostini.

I lupini si possono tranquillamente consumare in salamoia nel frigorifero per alcune settimane, o congelarli per poi riutilizzarli.

Curiosità

In passato, i lupini erano dei legumi molto utilizzati, soprattutto i semi della pianta, come surrogato del caffè, il caffè di lupini è una bevanda molto amara di quello che siamo abituati a consumare, oggi è molto raro berlo come caffè.

