Palpebra cadente, ecco come truccarvi-VIDEO-

La palpebra cadente è una caratteristica che accomuna molte donne ed il makeup deve essere studiato proprio per esaltare questo tipo di occhio.

Truccare occhi con palpebra cadente necessita di alcune accortezze poiché la palpebra mobile non è quasi per nulla esposta e per questo si dovranno fare delle sfumature sulla piega della palpebra cercando di ricreare una illusione ottica di sguardo profondo.

Nel video tutorial potrete imparare come truccare la palpebra cadente in modo perfetto per avere uno sguardo magnetico.

Come truccare la palpebra cadente, il video tutorial

Seguendo tutte le indicazione del video tutorial sarà semplice imparare come truccare l’occhio con la palpebra cadente. Un makeup di grande effetto ma sviluppato sui toni naturali perfetti da sfoggiare anche durante il giorno. Non vi resta che seguire il video tutorial!

