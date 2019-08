Meteo martedì 20 agosto: piogge al nord e caldo al sud

Nella giornata di martedì 20 agosto attese condizioni climatiche stabili e serene su tutte le zone del centro-sud con temperature superiori alle medie di stagione e punte fino a 38°C.

Come questo lunedì anche domani l’anticiclone africano si farà sentire con forte impatto al centro e al sud Italia con temperature che toccheranno i 38 °C. Sulle regioni settentrionali invece il clima sarà tutt’altro che asfissiante per via delle correnti di aria fresca e instabile che porteranno su tutti i settori piogge e temporali.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Secondo le più recenti previsioni il picco di caldo africano si avvertirà al centro-sud tra martedì e mercoledì. Successivamente la colonnina di mercurio comincerà ad abbassarsi fino a raggiungere le medie stagionali. Da giovedì l’allontanamento dalla Penisola dell’anticiclone porterà invece diffuse perturbazioni con acqua al nord e al centro.

Le previsioni del 20 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord dello Stivale avranno a che fare con dei probabili temporali o acquazzoni sin dalla mattinata con fenomeni intensi a livello locale specialmente sulle Alpi. Ombrelli aperti pure sui settori prealpini e pedemontani alla sera, poi in diffusione pure sulle vicine pianure nel corso della notte.

Il cielo al centro

Chi si trova sulle regioni centrali incontrerà complessiva stabilità con prevalenza di sole durante il giorno non fosse per degli addensamenti sugli Appennini e l’Alta Toscana. Cieli in generale limpidi sia sul versante adriatico, sia su quello tirrenico tra la sera e la notte. Sulla Toscana tempo stabile su tutti i settori con cieli tersi o poco nuvolosi in mattinata, nelle ore pomeridiane saranno invece soleggiati. Alla sera previsto clima stabile.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole atteso un meteo perlopiù stabile e soleggiato per tutto l’arco del giorno non fosse che per qualche nuvola innocua sia sulle coste tirreniche, sia sulle aree interne. Nel corso della sera su tutti i settori previsto un meteo sereno. Sulla Calabria stabilità con cieli sereni o con poche nubi nelle ore mattutine. Durante il pomeriggio stesse condizioni con leggera nuvolosità.

Le temperature saranno stabili o in salita sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

