Una ricetta estiva molto fresca e dal sapore inconfondibile. I pomodori ripieni con tonno e olive, un piatto unico che si può gustare nei giorni più caldi.

Un piatto veloce da preparare e perfetto per l’estate. Ottimo per un pranzo ma anche per una cena in terrazza con gli amici. I pomodori ripieni al tonno e olive sono un calssico della cucina italiana che non tramonta mai.

I pomodori ripieni sono un ottimo piatto completo perché contengono le proteine del tonno abbinato ad una fonte verde, i pomodori ma anche alla maionese, ingrediente molto calorico che potrà però essere sostituita da una salsa a base di Yogurt.

Come preparare i pomodori ripieni tonno e olive

Per preparare i pomodori ripieni con tonno e olive, avrete bisogno di:

5 pomodori cuori di bue

250 grammi di tonno sott’olio

1 cucchiaio di capperi

maionese quanto basta

6 olive

olio evo quanto basta

sale quanto basta

Seguendo le indicazioni del video tutorial sarà semplice e veloce preparare quest’ottima ricetta estiva!

