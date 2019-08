Joe Bastianich approda a Italia’s Got Talent: l’imprenditore sostituirà Claudio Bisio dietro al bancone dello show. Confermati gli altri giudici.

Il suo accento è uno dei più famosi della nostra televisione, dopo quello di Mika. Lui non canta, cucina, almeno ci prova e gestisce ristoranti. L’abbiamo conosciuto negli anni grazie a Masterchef, adesso l’imprenditore – tramontata l’ipotesi X Factor – si mette alla prova con una nuova avventura televisiva.

Sempre su Sky – TV8 per la visione in chiaro – Joe Bastianich approda a Italia’s Got Talent. Nella nuova edizione prenderà il posto di Claudio Bisio che lascia il programma dopo aver svolto il ruolo di giudice per quattro anni. Confermati, invece, tutti gli altri colleghi: a partire da Mara Maionchi, che sarà anche nel talent musicale X Factor, Federica Pellegrini e Frank Matano. Proprio il mattatore, cresciuto dietro al bancone dello show, ci tiene a esprimere la più viva e vibrante soddisfazione per essere ancora al centro del progetto: “Ormai siamo una grande famiglia”, ha scritto sui social.

Italia’s Got Talent, nuova edizione: ancora Lodo Comello alla conduzione

C’è anche Lodovica Comello, che torna per il quarto anno, dopo una stagione (la prima) affidata a Vanessa Incontrada. Bastianich, intanto, commenta a caldo il nuovo incarico: “Sarà una grande avventura, fatta di risate, emozioni e buzz”, citando il tipico pulsante protagonista in ogni esibizione.

Non resta che aspettare il prossimo autunno per gustarci la nuova edizione del format, nel frattempo le selezioni per i talenti sono già iniziate.

Per partecipare come pubblico alle prossime edizioni basta iscriversi telefonando allo 02 92 800 555 o scrivendo, per le rispettive città, a: pubblico.avellino@italiasgottalent.it, pubblico.milano@italiasgottalent.it, pubblico.vicenza@italiasgottalent.it.

Intanto è possibile gustarsi le repliche delle passate edizioni, disponibili su TV8. Giusto per non perdere l’abitudine ai talenti, che tra non molto si ricomincia.

